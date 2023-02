Seis partidos. A falta de confirmación oficial por parte del club, eso ha sido lo que ha aguantado Onésimo Sánchez al frente del Atlético Baleares. El presidente de la entidad blanquiazul, Ingo Volckmann, ha tomado la decisión esta tarde de destituir al técnico tras la derrota sufrida en el día de ayer frente al Cornellà (2-3). El pobre bagaje del preparador de 54 años, quien solo había conseguido sumar cinco puntos en la media docena de partidos que ha dirigido, ha sido el detonante para que el empresario alemán haya decidido mover ficha y prescindir de sus servicios.

El técnico que se perfila como sustituto del entrenador vallisoletano es José Antonio García ‘Tato’, quien esta campaña cumplía su tercera temporada al frente del Santanyí y el pasado curso se quedó a las puertas de jugar la fase de ascenso a la Segunda RFEF. Con la llegada de Tato serían ya cuatro los técnicos que habrán dirigido al Atlético Baleares durante el presente curso.

Arrancó la temporada Jordi Roger, quien en quince partidos sumó tres victorias, ocho empates y cuatro derrotas. Un bagaje pobre que desesperó a la afición, quien en numerosas ocasiones pidió su destitución. Pese a que Roger contaba con la total confianza de Ingo, el catalán decidió dar un paso al lado y tomó las riendas su segundo David Sierra, que solo dirigió al equipo en dos encuentros. Onésimo aterrizó en el Baleares el pasado 19 de diciembre y cogió al equipo al borde del abismo, seis partidos después, tampoco ha sido capaz de sacarlo de la zona de descenso.

El preparador ganó su primer encuentro como técnico del conjunto blanquiazul en el día de su debut, pero desde entonces tan solo ha conseguido sumar dos puntos de los últimos quince en juego (dos empates y tres derrotas). Su discurso derrotista tras el enfrentamiento de ayer frente al Cornellà, no invitaba al optimismo: “En el fútbol se pueden cambiar muchas cosas, pero ahora mismo ya no se puede cambiar a los jugadores. Creo que con los futbolistas hay que estar a muerte con ellos. Es un momento jodido, yo me responsabilizo. No estoy consiguiendo convencer a los jugadores de lo que yo quiero”.