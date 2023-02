Onésimo Sánchez se responsabiliza de la situación que atraviesa su equipo. El técnico del Atlético Baleares ha entonado el mea culpa y ha asegurado que no está “consiguiendo convencer a los jugadores” de lo que quiere. “En el fútbol se pueden cambiar muchas cosas, pero ahora mismo ya no se puede cambiar a los jugadores. Creo que a los futbolistas hay que estar a muerte con ellos. Es un momento jodido, yo me responsabilizo. No estoy consiguiendo convencer a los jugadores de lo que yo quiero. Me toca trabajar a muerte en mi idea. Ahora mismo lo que veo es que estamos concediendo muchísimo en área propia”, resumió.

