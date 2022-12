El Atlético Baleares se abona al tedio

El aburrimiento se ha adueñado hoy del Estadi Balear, en el que los aficionados blanquiazules han visto como su equipo, el Atlético Baleares, empataba a cero ante la SD Logroñes (tercer partido seguido con idéntico resultado). Los de Jordi Roger, señalado por los seguidores por el mal papel del equipo, han plasmado un partido muy flojo, sin apenas ocasiones y sin intensidad.

Pasan los partidos, pasan los mensajes repetitivos en rueda de prensa de que "ganando dos partidos" se saldrá de la parte baja, pero no ocurre. El juego del equipo no mejora y ya ni el Estadi Balear parece un reducto seguro en el que amarrar puntos. A la SD Logroñes le ha bastado con estar ordenado para anular a un Atlético Baleares que no ha mostrado batalla en ningún momento.

Ha presentado un once de excepción Jordi Roger. La quinta tarjeta de Dioni ante el Amorebieta y las expulsiones de Alfonso y Canario obligaban al técnico catalán, al que observaba desde la grada el que fuese su segundo Xavi Calm, destituido posteriormente cuando ya tenía las riendas del primer equipo, a realizar cambios de peso en el once titular.

Kaxe era el escogido para acompañar a Miguelete en el ataque, con Lucas de Vega en el centro del campo. Una gran oportunidad para dos jugadores llegados este verano con el cartel de ser importantes, pero que todavía no han respondido a las expectativas.

Una vez más, algo que está ocurriendo últimamente en el Estadi Balear, el ambiente fue gélido, al menos en la primera mitad. Pero es que el equipo tampoco acompañaba. Ritmo lento, sin apenas llegadas al área, que no parecían animar a la afición, que parece haberse acostumbrado al aburrimiento.

Mientras tanto, la SD Logroñés no renunciaba a sacar el balón jugado desde atrás, siendo dominador en diferentes tramos del partido, aunque con la misma profundidad. Faltaba atrevimiento, sobre todo en el bando local, que echa mucho en falta la figura de Dioni arriba.

La permisividad del árbitro, poco dado a emplear el silbato, incendiaba y animaba el encuentro. Miguelete, con tarjeta, se jugaba ver la segunda por sus protestas ante faltas claras no señaladas. Pero nada sucedías sobre el campo. Un partido plano y excesivamente aburrido y que hablaba de las carencias de uno y otro equipo y su posición en la clasificación.

En el descanso, Jordi Roger rompía la línea de tres centrales quitando a Sibille y metiendo a Hugo en el campo, buscando mayor presencia en ataque y desborde por la banda. Y un disparo suyo con rosca que no cogió portería por poco ha sido la primera gran ocasión del partido. Pero todo seguía igual.

Uzo entraba por Kaxe, despedido entre silbidos y aplausos. La presencia del delantero africano buscaba remover las cosas en el área de Azón, donde no estaba ocurriendo nada. Pastrana la ha tenido tras una buena asistencia de Miguelete, pero teniéndolo todo a favor desde el borde del área ha golpeado al suelo y la pelota se ha marchado fuera del estadio.

Uzueta, máximo artillero de los riojanos, respondía con un remate muy claro que se marchaba fuera tras tocar en un defensa. Faltando quince minutos, Jordi Roger apostaba por ir a por el partido quitando a Laure del campo y poniendo a Toni Ramon.

Silvente, que ha perdonado el 0-1, ha provocado que la afición estallase contra el banquillo. "Al carrer, Jordi Roger" o "Dimisión" era lo más escuchado. Castri ha vuelto a perdonar, pero esta vez ha sido culpa de Lucas Díaz, que ha respondido muy bien a su disparo.

El partido se le estaba haciendo muy largo a los locales, que parecían tener ganas de que llegase a su final. Los visitantes se veían con posibilidades, pero finalmente el marcador no se ha movido. Además, ha acabado con la expulsión de Miguelete por doble amarilla, que no estará ante el Athletic B. La afición, una vez llegado el final del choque, ha señalado al que creen principal culpable. "Jordi vete ya" ha sido el final para una mañana de fútbol que deja muy tocado al técnico blanquiazul.