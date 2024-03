Mallorca, una de las ciudades españolas que concentra más alto porcentaje de viviendas de lujo para su comercialización

Las Islas Baleares, y en particular, Mallorca, han sido durante décadas un destino de referencia para el lujo, atrayendo principalmente a británicos, alemanes y franceses. La combinación de un clima agradable, una ubicación estratégica en Europa, excelentes comunicaciones y un ambiente seguro ha convertido a la isla en una de las mecas del lujo.

Los inversores extranjeros encuentran en España una oportunidad atractiva debido a la baja inflación en comparación con sus países de origen. Buscan propiedades sostenibles, construidas con la máxima calidad y equipadas con tecnología domótica avanzada para controlarlas y mejorar su rendimiento de forma remota. Los exteriores son especialmente valorados, con demanda de espacios amplios y lujosos como Infinity Pools.

A diferencia de los inversores locales, que buscan rentabilidad a través de la venta de propiedades, los inversores extranjeros suelen adquirir las viviendas para disfrutarlas durante un período determinado y luego destinarlas a la inversión.

Para adentrarnos y conocer más detalles sobre el sector inmobiliario de lujo en Mallorca, el equipo de Tucasa visita Lovian Properties, una boutique inmobiliaria con un concepto único e innovador de alto nivel, y con un servicio excepcional de calidad incomparable. Especializada en la promoción y venta de viviendas de lujo en Mallorca, con un amplio conocimiento de la isla y amplia experiencia en este sector.

La Agencia está compuesta por un equipo de profesionales altamente cualificados y con amplia experiencia, tanto a nivel local como internacional. Es por ello que ofrecen una asistencia completa y eficaz en las viviendas de lujo de Mallorca. Además, cuentan con el servicio "Propiedades VIP secretas" donde podrás solicitar ver sus propiedades exclusivas comercializadas discretamente. Un servicio especial que te permitirá acceso a un sector cerrado y privilegiado de clientes VIP, que permanecen ocultos al público.

Situación del mercado inmobiliario en Santa Ponça

Anselm Van den Auwelant, fundador y director general de Lovian Properties, nos atiende y responde a nuestro cuestionario.

PREGUNTA (P). En primer lugar, nos gustaría contar con una introducción general para conocer su visión sobre la situación actual del mercado inmobiliario en su zona.

RESPUESTA (R). En los últimos 12 meses el mercado inmobiliario de Mallorca ha bajado un 41 % en préstamos nuevos y un 31% en inversión extranjera, debido a varios parámetros como la inflación, el euríbor y la inestabilidad política en el mundo. Se espera una recuperación en el tercer trimestre de 2024.

P. ¿Qué tipo de inmuebles son los más demandados en estos momentos en su zona?

R. Los tipos de inmuebles más demandados en mi zona, que es Mallorca SW y Palma son pisos en alquiler, en venta por un precio inferior a 450.000 euros, penthouses hasta 2 millones y casas de hasta 3 millones o por encima de 5 millones de euros.

P. En este sentido, ¿Hay suficiente oferta en respuesta a la demanda de vivienda existente?

R. Actualmente no contamos con suficiente producto en algunas de las categorías.

P. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el mercado inmobiliario ahora mismo?

R. Entre los desafíos que encontramos destacan la inflación, inestabilidad, guerras, además de la falta por regular el mercado de las agencias inmobiliarias legalmente, contando con que hay mucha competencia en el gremio.

P. En cuanto a las oportunidades existentes, ¿Cuáles destacaría?

R. Los americanos, como clientes e inversores nuevos debido al momento fuerte del dólar y los vuelos directos entre mallorca con NY y Miami.

P. Finalmente, ¿Cuáles son sus recomendaciones para alguien que esté pensando en comprar, vender o alquilar un inmueble en la zona?

R. Para la adquisición de vivienda mi consejo es no demorar la compra, porque no hay tendencia a la bajada de precios y en la zona donde trabajamos, no abundan inmuebles denominados como gangas u oportunidades.

En el caso de la venta de un inmueble, la recomendación sería no hacer exclusividad con una agencia. Es muy aconsejable solicitar un estudio de precio de venta y tasar un precio real con un margen de negociación de entre el 5 y 10 %, evitando así la constantemente modificación de precio.

Y en el tema del alquiler, actuar de forma rápida, ya que escasean y se encuentran inquilinos en un escaso tiempo.

Sobre Lovian Properties

