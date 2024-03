Eugenia Osborne, hija de Bertín Osborne ha aclarado ante la prensa la delicada situación de su padre. Ante los medios, Eugenia se ha mostrado satisfecha al desvelar que su padre está mejor de su enfermedad. Aun así, ha reconocido que Bertín no lo ha contado que es exactamente lo que tiene: "Está mucho mejor. Él no me ha dicho lo que le han dicho los médicos, lo que me dice es que está mejor".