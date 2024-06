¡Bombazo! Gabriela Guillén desmiente que haya quitado la demanda de paternidad a Bertín Osborne: "Todo sigue igual"

Hace una semana, Paloma García Pelayo explicaba en 'Y ahora Sonsoles' que gracias a la ayuda de un amigo en común, Gabriela Guillén había quitado la demanda de paternidad que presentó la modelo paraguaya al cantante Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo. La periodista reveló en el programa de Antena 3 que el proceso judicial se había paralizado porque los dos han dado un paso más, iniciando el trámite para que el artista, por fin, se realice las pruebas de ADN que determinarán si el niño es su hijo.

Pero nada más lejos de la realidad. Ha sido la propia madre primeriza quien ha explicado a los micros de Europa Press que esa noticia es falsa y que la demanda al cantante sigue su curso. "No te puedo decir nada más que ola demanda está como está y es que una persona que sabe de leyes sabe lo que es y ya está. Todo sigue igual, todo perfecto", zanjó en unas declaraciones nocturas a la agencia de noticias.

Aunque todavía Bertín Osborne no se ha sometido a las pruebas de paternidad que confirmen que el hijo de Gabriela Guillén es suyo, la paraguaya nunca ha dudado de quién podría ser su padre. "Desde un primer momento siempre lo he dicho. Es que se me ha tachado de otra cosa, de mentirosa y bueno, yo sé quién es el padre de mi hijo, o sea, es que yo siempre lo mantuve y lo voy a mantener siempre. No necesito pruebas, ni justicia, ni nada", afirmó la empresaria en sus declaraciones.

Las declaraciones sobre su hijo

"A mí me parece precioso mi hijo, eso es lo que he dicho. Yo no he dicho que se parezca. Todavía tiene que cambiar mucho, los niños cambian mucho. Es blanquito, eso sí, es blanquito. Es que cambian de pelo, es que cambian mucho."

Finalmente, la paraguaya celebró la victoria de su compatriota en 'Factor X' de Aye Alonso en la que subió varias stories a sus redes sociales dándole su apoyo.