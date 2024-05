El duro momento de Gabriela Guillén: "Estoy afectada en muchos aspectos y quiero estar en lo que tengo que estar"

Aunque lleve algunos días fuera del panorama televisivo parece que Gabriela Guillén sigue sin estar pasando por su mejor momento. A la espera de que llegue el juicio en el que se obligue a Bertín Osborne a realizarse una prueba de paternidad para saber si es el padre de su hijo, la empresaria paraguaya no levanta cabeza según ha explicado ella misma en declaraciones a 'Y ahora Sonsoles'.

La colaboradora ha relatado: "Gabriela lo está pasando mal. Está intentando recomponerse por dentro y por fuera. Ella pensaba que habría cosas que no pasarían tal como han sucedido. Es una mujer fuerte y espera que todo esto tenga un capítulo final. La persona que era su paraguas, ahora no está a su lado"

Las declaraciones de Gabriela Guillén

Tras el altercado de Gabriela Guillén en la que fue insultada por la calle, la paraguaya no entendía que podía estar pasando, pero lo que dejó bien claro es que ella siempre defenderá a su hijo: "Mi hijo no se puede defender y soy como madre quien tiene que hacer ese papel. No he vuelto a hablar con Bertín y Estoy afectada en muchos aspectos y quiero estar en lo que tengo que estar"

Las polémicas declaraciones de Bertin Osborne

En una entrevista Bertín Osborne realizaba esta explicación: "Nunca me he sentido enamorado". Tras sus palabras Fabiola Martínez, exmujer del cantante, aparecía en el programa de Sonsoles Ónega al borde del llanto y no entendiendo las palabras de su expareja. "Sobre todo no lo entiendo porque hemos tenido dos hijos", relataba la empresaria sobre las declaraciones del sevillano.

Fabiola Martínez se derrumba en 'Y ahora Sonsoles' al escuchar las palabras de Bertín Osborne / Antena 3

A raíz de las nuevas declaraciones del cantante, Fabiola prefiere alejarse según cuentan en 'Y ahora Sonsoles': "Fabiola siente que ya no es su guerra y quiere desvincularse de todo para que no le salpique más esta historia".