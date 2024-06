Después de varias galas emocionantes llenas de talento y música, la audiencia ha decidido quién posee el 'Factor X': Aye Alfonso, la joven paraguaya del equipo de Abraham Mateo, quien conquistó a la mayoría del público con su voz, llevándose la victoria gracias a los votos a través de la app de mitele.

Aye Alfonso comenzó interpretando 'Si nos dejan', una actuación que hizo que parte del público se levantara en ovación. Abraham Mateo la describió como "potente y segura", destacando su consistencia a lo largo del programa. Willy Bárcenas comentó que había sido la mejor actuación hasta ese momento, y Lali la felicitó por su impresionante puesta en escena.

Los enganchones con el jurado

Lali Expósito y Vanesa Martín han sido protagonistas en muchos momentos de las galas de 'Factor X'. Las cantantes no han entendido las quejas que Aye, la flamante ganadora de Abraham Mateo, recibió. "Esto es un concurso musical, quizás este no sea tu lugar", expresó en un directo la argentina. Por otra parte, Vanesa Martín tuvo que lidiar con casi todo el pueblo de Paraguay y pidió perdón por si algún momento había dicho algo que fuera malentendido.

Te puede interesar: Exclusiva YOTELE Telecinco recorta 'Factor X' tras no cumplir con las expectativas de audiencia y adelanta la fecha de su final

Aun así, a Aye no le gustaron las palabras del jurado y les hizo saber a las dos experimentadas cantantes su malestar por sus comentarios. "Tal vez, lo entendió mal y malinterpretó mis palabras". Incluso antes de la final Vanesa no pudo contener la rabia que se había generado y le realizó el siguiente comentario. "No estás entendiendo nada. ¡Estás tan fuera de onda!", esa polémica quizás la alzó finalmente con la victoria.