Tras el fin de Sálvame, mucho han tardado algunos de sus colaboradores en hablar sin tapujos, incluso en contra de otros compañeros de la cadena, algo que hasta ahora tenían prohibido por el código ético de la cadena. Pero ahora ya fuera de Mediaset y con la nueva aventura de Sálvame en la plataforma de Netflix, Kiko Matamoros se ha despachado a gusto contra Ana Rosa Quintana, que será la que ocupe a partir de septiembre el hueco que deja Sálvame: "No es un animal político".

Kiko Matamoros es una reconocida personalidad de la televisión y del mundo del entretenimiento en España. Nacido el 9 de diciembre de 1956 en Madrid, España, su nombre completo es Francisco José Matamoros Vila. A lo largo de su carrera, Kiko se ha destacado como colaborador, presentador y participante en diversos programas de televisión, además de tener una trayectoria en el mundo de la moda y la música.

Kiko Matamoros inició su carrera en el mundo de la música en la década de 1980 como miembro del grupo musical Pecos. Sin embargo, su mayor fama y reconocimiento llegaron cuando comenzó a trabajar en la televisión. Se hizo conocido por su participación en el programa Crónicas Marcianas, donde formó parte del equipo de colaboradores y se destacó por su carisma y sus comentarios polémicos.

Desde entonces, Kiko ha participado en numerosos programas de televisión, convirtiéndose en una figura habitual en la pantalla chica en España. Ha colaborado en programas como Sálvame y Gran Hermano VIP, donde ha mostrado su personalidad extrovertida y su habilidad para generar controversia y debates.

Uno de los aspectos más destacados de la carrera de Kiko Matamoros es su capacidad para generar titulares y polémica. Sus opiniones directas y su carácter fuerte lo han llevado a estar en el centro de atención de los medios de comunicación en varias ocasiones. Siempre dispuesto a dar su punto de vista sin tapujos, Kiko ha generado controversia tanto dentro como fuera de la televisión.

Futura paternidad

Tras disfrutar de unas vacaciones en el sur de Italia, Kiko Matamoros y Marta López Álamo han vuelto a España y han hecho unas declaraciones al equipo de Europa Press que no han dejado a nadie indiferente. En su intervención, el tertuliano no ha eludido ninguno de los temas que reinan en su entorno, como su opinó acerca de las últimas declaraciones de Makoke, la postura de las Campos sobre el estado de salud de su madre María Teresa, o su futura paternidad con su mujer, Marta López Álamo.

En cuanto a su exesposa, Makoke, Kiko Matamoros fue tajante y aparentemente indiferente hacia las noticias sobre Javier Tudela esperando una hija: "Me trae sin cuidado, no le deseo nada malo a la niña, pobrecita". Cuando se tocó el tema de si planean ser padres pronto, Marta López Álamo rápidamente respondió que no están pensando en eso por ahora, mientras que Matamoros respondió con tono irónico: "Igual se presenta hoy un niño en casa y dice que soy vuestro hijo, qué me abráis".