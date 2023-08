Jorge Javier Vázquez ha regresado a las redes sociales después de conocerse su baja médica hace varias semanas. A punto de un mes y medio del final de 'Sálvame', el presentador ha reaparecido en Instagram con un enigmático mensaje que ha intrigado a sus más de 884.000 seguidores.

"Está siendo un viaje emocional muy intenso -ayuda la apabullante belleza de Buenos Aires, no cabe duda- que me tiene con la lágrima a flor de piel en todo momento. Pienso mucho en vosotros, en todos aquellos que dedicáis un instante de vuestra vida para escribirme y dedicarme palabras llenas de cariño y de aliento. Gracias siempre. No sabéis cómo me arropan el alma. Os deseo un mes de agosto inolvidable. Hasta siempre", ha afirmado el comunicador en este post.

Previamente a esta líneas, Jorge Javier ha dedicado unas alabadoras palabras a Buenas Aires y a la actriz Nacha Guevara: "Fui a verla actuar tres días seguidos, y los tres acabé llorando a lágrima viva escuchando el monólogo final. Cenando, el domingo, me dijo algo precioso: “Jamás olvidaré cómo me mirabas desde la platea"".

"Como si fuera un adolescente de 17 años. Y que cuando pronunció lo de “sé que han cruzado fronteras para oírme “ y se dirigió a mí, no pudo detenerse mucho en las palabras porque también estaba muy emocionada. El poder terapéutico del teatro en todo su esplendor. Casi diez años que no nos veíamos. Vine por ella a Buenos Aires. Para verla, para agradecerle todo lo que me enseña desde la distancia a través de sus charlas y de sus entrevistas", continuó Jorge Javier.

Esta publicación de Jorge Javier se produce después de que YOTELE haya adelantado en exclusiva que podría ser el nuevo rival de Pablo Motos a partir de la próxima temporada. Hace unos días, el presentador grabó el piloto de 'Cuentos chinos', un formato pensado para la franja de acceso al prime time de Telecinco, según la información adelantada en exclusiva por YOTELE el pasado viernes 14 de julio.

La grabación del piloto de 'Cuentos chinos' se produjo el pasado viernes 28 de julio y todo se desarrolló según lo previsto, como informó en exclusiva YOTELE. Segun la información a la que ha tenido acceso este portal, el proyecto no ha recibido todavía el visto bueno definitivo de Mediaset, que no descarta pedir otra prueba para realizar ajustes y valorar de esta manera si finalmente lo pone en marcha. No obstante, la construcción de un decorado específico y el alquiler de un plató de grandes dimensiones en San Sebastián de los Reyes (Madrid) hace indicar que los directivos tienen la intención firme de aprobarlo si se logra presentar un formato con el nivel necesario.

Tal y como publicamos, se trata de un programa de entrevistas a personajes conocidos para los espectadores, con la participación de diferentes colaboradores que tendrán sus propias secciones. Uno de ellos será Germán González, redactor emblemático de 'Sálvame' y comunicador formado en el extinto magacín de tarde y en otros formatos de La fábrica de la tele' como 'Cazamariposas', según ha conocido en exclusiva YOTELE.