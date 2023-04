Las freidoras de aire, también conocidas como airfryer en inglés, han ganado popularidad en los últimos años gracias a su capacidad para cocinar alimentos de forma saludable, rápida y sin dejar olores en el ambiente.

Las redes sociales han sido una plataforma clave para la popularidad de este producto. Cada vez son más los perfiles que comparten recetas saludables en las que la freidora de aire es un componente clave para obtener una cocción similar a la de la fritura pero con mucho menos porcentaje de grasa. Su facilidad de uso y sus resultados saludables han hecho que las airfryer hayan reemplazado a la clásica sartén con aceite para hacer patatas fritas.

La competencia ha reducido los precios del producto y ahora se puede adquirir por menos de 50 € en tiendas como Lidl. En poco tiempo, cientos de marcas han lanzado sus propias versiones, convirtiéndolo en uno de los productos más demandados en el mercado de los electrodomésticos de cocina.

La airfryer tiene varias ventajas frente a otros electrodomésticos. En primer lugar, es una forma saludable de cocinar alimentos que no requiere el uso de aceite, evitando así el exceso de grasa. Además, su rapidez a la hora de cocinar es incomparable a la del horno, lo que la convierte en un producto ideal para aquellas personas que no tienen mucho tiempo para cocinar. Por otro lado, es muy fácil de limpiar gracias a sus piezas desmontables y lavables, y se puede programar para que la comida se cocine sin necesidad de que alguien esté presente. Y por último, no deja olores en el ambiente.

Aunque las freidoras de aire tienen muchas ventajas, también tienen algunos inconvenientes que debes conocer antes de comprar una. Por ejemplo, no consiguen dejar los alimentos tan crujientes como cuando se utilizan métodos de cocción con aceite caliente. Además, puede ser difícil cocinar grandes cantidades de alimentos a la vez, lo que significa que puede ser necesario realizar varias tandas.