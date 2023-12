Un acusado ha aceptado este lunes una pena de tres años de prisión por un delito de abusos sexuales a una mujer dormida, después de que esta hubiera consumido una gran cantidad de alcohol. El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Palma ha apreciado las atenuantes muy cualificadas de dilaciones indebidas y de reparación del daño tras consignar en el juzgado antes del juicio 6.000 euros de responsabilidad civil.

Con carácter previo, el fiscal y el abogado del procesado, David Salvà, han alcanzado un acuerdo de conformidad. Fruto de este pacto, el ministerio público ha rebajado su petición inicial de siete años de cárcel a tres años.

Los hechos que se han enjuiciado tuvieron lugar el 30 de septiembre de 2018 en Palma. La víctima había ido con unos amigos a un concierto donde tomó copas. Luego, entre las dos y media y las tres de la madrugada, fueron a una discoteca donde siguieron bebiendo alcohol. Ella luego se quedó dormida dentro del coche, donde no cerraron las puertas.

Semen del acusado

Entre las tres de la madrugada y las diez de la mañana, el ahora condenado, de nacionalidad marroquí, abusó de esta mujer por vía vaginal y anal, sin que ella llegara a despertarse.

Sobre las diez de la mañana, la víctima se despertó en un coche que no era el suyo y se encontró en otra calle. Su novio la recogió y al llegar a su casa se percató de que no llevaba ropa interior y tenía un fuerte dolor en genitales y ano. Al acudir al hospital, la reconoció el ginecólogo y el médico forense, que no le encontraron heridas. No obstante hallaron restos de semen con el ADN del condenado por abusos sexuales.