"Dos hombres y una mujer fracturaron la puerta de mi vivienda con una pata de cabra y entraron dentro mientras decían a mi hija de 13 años que habían comprado la casa. La amenazaron con un cuchillo. lo revolvieron todo y me quitaron 3.000 euros", explica Saray, la madre de la menor, y así lo ha hecho constar en una denuncia presentada ante la Policía Nacional. "Era la casa de un banco y yo pago un alquiler desde hace tres años, Estoy empadronada allí", recalca. La tarde de este jueves se produjo un incidente en la plaza de las Columnas. Una treintena de efectivos de Policía Nacional y de la Policía Local de Palma se movilizaron en torno al lugar mientras el padre de la menor expulsaba a los intrusos, que decían ser propietarios del inmueble del número 38 de la calle Lluís Martí de Palma. Los agentes detuvieron a ocho hombres y a un menor, que quedó luego en libertad., por un presunto delito de atentado.

En la mañana de este viernes, los ocho detenidos, ninguno con antecedentes. han sido puestos a disposición judicial . Los arrestados, asistidos por la abogada Belén Porcel, han quedado en libertad sin cargos y sin ninguna medida cautelar tras comparecer ante el juez de guardia.

Los hechos ocurrieron sobre las tres y media del jueves en un domicilio situado en el número 38 de la calle Lluís Martí de Palma. La hija de 13 años se había quedado sola mientras la madre se había ido a recoger a sus otros dos hijos. De repente, dos hombres y una mujer irrumpieron en dicho inmueble ante la completa estupefacción de la menor. De acuerdo con su testimonio, estos desconocidos "rompieron la puerta con una pata de cabra y entraron en casa".

"Empezaron a revolver todo y dijeron que me marchara, que ellos eran los dueños porque habían compra

do la casa. Yo les dije que no porque nosotros vivíamos allí . Siguieron revolviendo las cosas y desenchufaron la nevera. Luego encontraron una navaja de mi padre en un cajón y me amenazaron con ella", ha indicado la menor ante los juzgados. Numerosos familiares se han concentrado en la mañana de este viernes frente a la rampa de la calle Parellades para conocer qué ocurría con ellos y arroparles durante su comparecencia ante el juez.

Evacuados en un furgón

Cuando la madre llegó al lugar se topó con la desoladora escena de ver cómo algunos de sus enseres habían sido, presuntamente desvalijados. A raíz de este incidente avisó al 091. A tenor de la magnitud que estaba cobrando la refriega, una treintena de agentes de Policía Nacional y de la Policía Local se desplazó hasta el lugar. En principio trataron de apaciguar los ánimos, pero derivó en un enfrentamiento y cargas contra una decena de hombres, de los que nueve resultaron detenidos. Mientras tanto, los tres intrusos permanecían pertrechados en el portal sin atreverse a salir a la calle.

Después de que se produjeran nueve detenciones y de que la calma se hubiera reinstaurado, los tres individuos fueron instados a subirse a un furgón de la Policía Local de Palma para evitar que fueran agredidos. Al llegar a la plaza de Pere Garau, les invitaron a bajarse del vehículo.

Por su parte, el Grupo de Investigación Centro de la Policía Nacional se encarga de las pesquisas para tratar de averiguar con exactitud qué es lo que había ocurrido después de esta primera actuación y tratar de determinar cuál fue el comportamiento de los supuestos compradores de la vivienda. No descartan que se produzcan nuevas detenciones.