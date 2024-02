La emotiva historia de Porkades en Mallorca, la primera hamburguesa de cerdo negro del mundo

En el mundo de la gastronomía, cada creación tiene una historia que contar. Sin embargo, pocas son tan singulares como la de Porkades en Mallorca, pues lo que se esconde detrás de sus hamburguesas es todo un movimiento.

Inot es la cara visible de Porkades. Toda su vida se había dedicado al arte y la música, y tras una gira internacional resultado de su segunda posición en Got Talent Eslovenia, la covid le hizo parar por un tiempo y replantearse su rumbo. Rodearse de figuras de la élite y trabajar para ellos le hizo ver que había nacido para tener un proyecto y ser su propio jefe. Absorbió el máximo conocimiento empresarial y empezó a trabajar en su proyecto de negocio.

Así nació la idea de la hamburguesería

Fue así como nació la idea de Porkades, el proyecto de un artista basado en la informalidad, el street food y la cultura mallorquina. Con el uso de ingredientes locales como la coca de patata del Forn Can Jaume y una identidad única, Inot siempre ha tenido claro que él quería diferenciarse del resto de negocios, y tras un año y medio de estudio (piezas de carne, puntos de cocción, porcentajes de grasa…) halló la receta perfecta para hacer la primera smash burger de cerdo negro del mundo.

Sin embargo, más allá de la ambición empresarial, Porkades tiene un propósito más profundo y responde a una necesidad. Kala es la hija de Inot, y desde su diagnóstico de autismo a los dos años, representa su verdadera motivación, pues la necesidad de proporcionarle estabilidad en un mundo que a menudo no está adaptado para ellos impulsó la creación de este imperio.”Debía construir lo más grande que había creado en mi vida para dejárselo a mi hija”.

El equipo ideal

Para pasar de la teoría a la práctica, Inot se encargó de buscar al equipo ideal, donde las personas que lo forman no son solo un conjunto de trabajadores, sino amantes del proyecto. Cada uno tiene un papel clave en la identificación con el cliente y la construcción de la marca; ¡nadie puede imaginarse el foodtruck de Porkades sin ‘Es Primo’ o sin Dany!

Con una identidad única y una historia cautivadora, Porkades atrae tanto a clientes como a empresas locales asociadas. Con estrategias ingeniosas como "No mengis porqueries, menja Porkades", la marca ha sabido conquistar el corazón del público mallorquín, utilizando figuras locales como Miquel Montoro y Tomeu Penya en sus campañas.

'Foodtruck', 'Porki' y el DJ

Su compromiso con la experiencia del cliente es innegable, pues desde el momento en que el cliente hace cola en su foodtruck, se sumerge en la atmósfera única creada por ‘Porki’ y el DJ, quienes mitigan la espera con entretenimiento y buen ambiente.

Con planes de expansión, la empresa aspira a convertirse en una franquicia local al alcance de todos los bolsillos, manteniendo siempre la esencia única que la distingue. Si bien no hay fecha de apertura para el primer local (se rumorea que está a la vuelta de la esquina), sí que están trabajando de forma take away en un formato que quizás os interese: por cada compra superior a 30€, se consigue una participación para un sorteo estilo bingo donde se puede ganar hasta una ps5.

A pesar de los desafíos y las largas jornadas de trabajo, la pasión por el proyecto impulsa a los fundadores a seguir adelante. Para ellos, el negocio va más allá de las horas invertidas: es una vocación, un compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente. Y aunque el camino hacia el éxito puede ser exigente, están decididos a mantenerse fieles a sus valores y a ofrecer una experiencia gastronómica excepcional, porque para ellos, cada plato servido es una manifestación de su dedicación y amor por lo que hacen.