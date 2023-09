Tomeu Penya: "El bulo sobre mi muerte es una mentira que ha hecho mucho daño a mucha gente"

El cantautor Tomeu Penya (Vilafranca de Bonany, 1949) está inmerso en la grabación de temas para su próximo disco y prefiere dejar de hablar del bulo que este pasado lunes le dio por muerto. Dice que esa falsa noticia le ha dolido por la tristeza que ha provocado a sus seres queridos. Lo ocurrido no le inspira ni para sacar de ello una canción, dice. Quiere hablar lo justo del tema y no prevé tomar acciones legales. Pese a esta «experiencia», se declara «feliz», aunque matiza: «He sido feliz toda mi vida».

¿Cómo se tomó esta noticia falsa?

Hasta al cabo de un rato no lo pude asumir porque no me lo creía, una tontería así. Cuando me di cuenta fue cuando me llamó mi manager catalana, llorando... Después de hablar con ella, vi que me llamaba todo el mundo.

"Me sabe mal por las personas que no están en redes sociales y se creen que estoy muerto

Ha podido constatar el cariño que le tiene la gente...

Sí, por una parte sí, pero es triste. No pude reaccionar, no podía ser que me estuviera pasando a mí. Y aún ahora. Me sabe mal por las personas que no están en redes sociales y se creen que estoy muerto.

Todo esto le cogió grabando su nuevo disco.

Sí, pero todo esto me pilló en casa. Al cabo de un rato me metí en el estudio, me olvidé de todo, me puse a hacer coros y arreglos de las canciones. Cuando salí, tenía el teléfono lleno de mensajes.

¿Podríamos decir que ha vuelto a nacer?

Sí, pero la realidad es que fue una experiencia que me lo hizo pasar mal... Lo que quiero decir es que estoy bien, que no es verdad, que es un bulo y que ya se sabe quién ha sido. Busca a gente famosa, yo no es que sea famoso, pero soy conocido, y se ve que me eligió...

Hablemos del nuevo disco. ¿Qué prepara?

He hecho tantos que ya no sé qué explicar de cómo será el nuevo, porque todo son canciones escritas por mí, del momento que vivo y son canciones que escribo y las siento, pero mi manera de escribir, sintiéndolas, es para que la gente las sienta igual, y ese es el secreto de la composición. Mi secreto es escribir canciones que la gente pueda hacer suyas, que las entienda perfectamente y que haya un momento en su vida en que pasen por lo mismo que yo.

Y en este momento de su vida ¿cómo está?

Ahora estoy feliz. Bueno, toda mi vida he sido feliz, pero después de 43 años de cantautor, tantos y tantos discos y canciones, ver que las plazas están llenas a rebosar, que niños y niñas de 5, 6, 10, 15, 20 y 25 años están ahí cantando mis canciones, me emociona. Este año, en Esporles, cuando subí al escenario, llovía a tope y la gente no se movía. Delante de mí había jóvenes, de 14 o 15 años, cantando mis canciones. Y no puedo entender cómo se las saben... Les viene de sus abuelos y de sus padres. Es una felicidad que no se puede explicar en palabras.

"Cuando entro en un estudio, lo tengo todo preparado

¿Qué le da más felicidad, esas fiestas de pueblo o meterse en un estudio y crear un disco?

Cuando entro en un estudio, lo tengo todo preparado, la letra, los arreglos... Siempre tengo los mejores músicos, no de Mallorca, del mundo, que siempre me han apoyado a tope y me dan su opinión... Porque si no escuchas a los otros, vas mal, yo no tengo la verdad absoluta de mis canciones. Donde disfruto más, actualmente, es en las actuaciones en teatros. Allí puedo hacer las dos cosas. Puedo hacer tres cuartos solo, con la guitarra, con canciones que en las verbenas no suelo tocar. Y después, otra parte con el grupo, más marchosa.

¿Tiene fecha para el nuevo álbum?

No, sencillamente porque ha cambiado la manera de hacer discos. Ahora haces una canción, la lanzas, luego haces otra y la lanzas... como quien vende cervezas. Y yo soy de los antiguos, tengo 33 discos y con todos he entrado en un estudio y hasta que no acababa cada canción no salía el disco. Por eso no puedo decir cuándo saldrá, solo que cuando tenga 10 o 12 canciones grabadas, sí saldrá un disco. Y habrá una sorpresa dentro de cada uno para mis seguidores. Será un LP.

¿El bulo sobre su muerte no le inspira para una canción o para bromear sobre ello, como suele hacer?

No, sobre una mentira no me sale, y es una mentira que ha hecho mucho daño a mucha gente. Posiblemente a mí sea a quien no haya hecho mucho daño, pero sí a mucha gente. Ahora pienso esto, ya veremos en unos años...

¿Cuál es su plan de trabajo estos días?

Por la tarde pensaré lo que tengo que hacer mañana. Tengo mucha suerte en el sentido de que los estudios me esperan, los músicos me esperan, tienen paciencia... Cosas que un hombre se ha ganado en 43 años de carrera profesional, porque no te regalan nada en la vida.