Sale a luz cómo se ponen las maletas en la bodega del avión: adiós a este secreto

Cuando salimos al aeropuerto y tenemos que facturar la maleta lo más normal del mundo es pensar que no le va a pasar nada (rotura o que te la desvíen a otro avión). No es lo común, pero muchas veces puede existir algún daño que no tenía y que ten han hecho en el aeropuerto o incluso nuestro equipaje puede verse afectado con el vuelo dentro de la bodega del avión, un lugar hasta ahora desconocido y que ha salido a la luz gracias a esto.

Un operario del aeropuerto encargado de depositar las maletas dentro de la bodega se ha grabado a sí mismo para explicar de qué manera se meten los equipajes en la bodega, algo hasta ahora no mostrado por quienes trabajaban y que tiene cierta curiosidad.

Bernardo Arzayus / C. Capó

Así colocan las maletas en la bodega

El usuario @djsugue ha logrado reunir una audiencia de más de 600 mil seguidores en TikTok mediante videos donde se lo ve empaquetando maletas a gran velocidad. Estos videos, fascinantes por naturaleza, han suscitado diversas interrogantes entre sus seguidores, como por ejemplo, ¿Cuál es el método que sigue para organizarlas? Además, se utiliza una cinta corredora como en los controles de los aeropuertos para que el operario no tenga que realizar tanto esfuerzo ni fuera ni dentro del avión.

Esta es la razón

Este empleado demuestra el proceso de clasificación del equipaje en cuatro grupos distintos: artículos frágiles, embarque prioritario, destino local y conexiones con otros vuelos. Dependiendo del destino del pasajero y de las tarifas que haya abonado a la aerolínea, su equipaje será entregado con anterioridad o posterioridad. En última instancia, en la bodega se ubican las maletas de aquellos viajeros que no han adquirido el embarque prioritario y cuyo destino final coincide con el del avión en cuestión.

Así se introducen las maletas en la bodega del avión. / Prensa Ibérica

En la posición antepenúltima, se sitúan las maletas marcadas como frágiles y, en la primera posición, se encuentran las pertenencias de los pasajeros que han abonado por el embarque prioritario, tanto si su destino final es el lugar de aterrizaje como si tienen una conexión con otro vuelo.