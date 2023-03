La mallorquina Marina Vich no ha podido cumplir su sueño de proclamarse ganadora de la final de Miss Grand Spain 2023, concurso celebrado en la noche del pasado sábado en Tenerife. La corona se la ha llevado la toledana Celia Sevilla González, que no estaba en las quinielas de las favoritas y que se ha impuesto en el certamen por delante de las representantes de La Rioja (Alejandra León, por la que muchos apostaban), Tenerife, Almería y Cantabria.

Marina Vich, que no pasó el primer corte de la final, conquistó el título de Miss Grand Baleares el pasado mes de enero. “A parte de ser Miss también soy estudiante (hace la carrera de Educación Infantil) y creo que lo llevo bastante bien. Antes de acabar los exámenes me levantaba, estudiaba y empezaba mi rutina. Me cuido mucho físicamente. Debes mirarte al espejo, ver cómo eres y aceptarte. También cuido mi alimentación, pero al final es tu carisma, tu chispa en la pasarela, lo que hace que te ganes al público”, declaró a este diario poco después de ganar el concurso autonómico.