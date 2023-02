Una de las cosas que más me gusta de trabajar en la redacción del diario es tirar de hemeroteca y volver a ver ediciones o fotos antiguas de compañeros como Frau, Torelló o Soler. En la observación de esas imágenes nos damos cuenta de la evolución que ha vivido la isla, cambios enormes en relativamente poco tiempo. No siempre hemos evolucionado para bien, y si no que se lo digan a los miles de conductores que se pelean cada día con el carril VAO y ahora con las obras del Paseo Marítimo. Lo que está claro es que si no cambiamos, pasamos de ser un mueble de colección a un trasto con olor a rancio y naftalina.

Mientras le daba a la tecla y sumida en estas reflexiones vino a mi mente la feria HORECA que se ha llevado a cabo estos días. No pude evitar la nostalgia al recordar ferias de antaño como la Tecno Turística de los años 80 en la terminal B del aeropuerto de Palma. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Y pensé que, al igual que con el carril VAO, en ocasiones las decisiones de los que ostentan el poder no coinciden con el beneficio de los ciudadanos. Por ejemplo, al elegir lugares poco apropiados para realizar ferias de envergadura a pesar de que tenemos todo un Palacio de Congresos para tal fin. Lo dejamos de deberes a quien corresponda. Hablando de deber, el nuestro es con ustedes, así que vayamos pues a conocer las galas, fiestas e inauguraciones a las que asistimos durante estos días. PREMIOS GOLF 2022 Empezamos nuestra crónica con la Gala Premios Golf 2022 organizada por la Federación Balear de Golf y celebrada en el Centro de Convenciones de Hipotels Playa de Palma Palace. Durante el transcurso de la misma se premió a los ganadores de las competiciones de 2022 y se reconoció la labor a favor del Golf local de Domingo Medina, presidente de la Federación entre 1984 y 1992: y de Edwin Weindorfer, CEO y fundador de la empresa eMotion, organizadora del Mallorca Golf Open. En su discurso Bernardino Jaume, presidente de la FBG, pidió a los representantes políticos allí presentes un mayor impulso para hacer que la afición al golf crezca aún más en nuestras islas. Después de la entrega de premios se ofreció un cóctel que incluyó una rifa benéfica. La recaudación se destinará a la Asociación de Empleados de Aeronáutica Solidaria (AEA), una ONG que trabaja por el bienestar y la educación de los niños en Santa Cruz de Bolivia y en Santo Domingo. GALA MAS IN Volvemos a vestirnos de gala para asistir a la décima edición de MAS IN, el evento artístico más inclusivo organizado por Fundación Grupo SIFU. La gala, celebrada en el Teatre Principal de Palma, congregó a más de 750 personas que disfrutaron de un espectáculo en el que participaron 50 músicos y bailarines, con y sin discapacidad. El evento contó con la presencia de la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y una amplia representación institucional. Los presentes, que llenaron el teatro, pudieron disfrutar de los músicos del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca y de los alumnos del Conservatori Superior de Música del Liceu, que acompañaron las seis actuaciones de la noche. LAS PAREDES HABLAN Diferente escenario, pero seguimos hablando de arte. En los cines del centro comercial Porto Pi asistimos al preestreno del documental Las Paredes Hablan, de Carlos Saura, quien bajo su sensible prisma expone la evolución del arte desde las cuevas prehistóricas hasta las expresiones actuales de arte urbano. Entre los asistentes vimos a Antonio Fernández Coca, Anuska Menéndez o artistas como Belén P o Twoflü. Todos ellos pudieron compartir un coloquio con Susso33, uno de los referentes del grafiti, el arte urbano y el muralismo que protagoniza parte del documental junto con otras personalidades como Juan Luis Arsuaga o Miquel Barceló. WOMAN PERSONAL TRAINERS STUDIO No me lo habéis preguntado, pero os lo cuento. Servidora ya tiene una edad, por lo que se hace necesario cuidar cuerpo y mente, así que la inauguración de un centro de entrenamiento personal ha sido una gran noticia. Tras crecer como instagramer, María Rossich ha hecho realidad el sueño de convertir su perfil en una sede de entrenamiento personal en pleno barrio de Santa Catalina. Woman Personal Trainers Studio se presenta como un espacio en el que se atiende a la mujer desde diferentes ramas para mejorar su aspecto físico y emocional. En el centro podrás encontrar clases grupales de barre, hipopresivos o HIIT, y también atención en nutrición, fisioterapia, estética o psicología. En la redacción ya hacemos cola para apuntarnos. HORECA Cambiamos de tercio para ir a HORECA Baleares, la feria de Hostelería, Restauración y Catering que tuvo como sede el velódromo Illes Balears. Nos gustaría al respecto hacer un apunte. El espacio nos pareció poco conveniente para la celebración de una feria de este tamaño. Y no lo decimos solo nosotros, también expositores locales y nacionales coincidieron con nuestra visión. Fin del apunte. La cita, que ha crecido con el paso de los años, es un espacio también para conferencias, coloquios, catas o concursos. Durante los días que estuvo abierta profesionales y público en general llenaron, literalmente, las diferentes actividades. Inaugurado por Francina Armengol, Catalina Cladera y José Hila, la feria fue el lugar propicio para el encuentro de profesionales del gremio como el chef Martín Berasategui, que recibió un homenaje junto a María Gibert y Guillem Reu. También se pudo charlar con Álvaro Salazar, único chef con dos estrellas Michelin en Mallorca. Por otro lado, sin lugar a dudas los concursos dieron mucho juego. Por ejemplo, la cuarta edición del mejor bocata de la isla, que fue a parar al chef Jorge Rubio y a Bibi Martínez, del restaurante Las Sirenas de s’Arenal. Ambos conquistaron al jurado con su bocata de pan de brioche con tártaro de atún y yema de huevo frito. Una feria de lo más comestible que por segundo año consecutivo viaja a Ibiza y, por primera vez, a Menorca. Quedan avisados. Todo lo bueno se acaba, por este domingo ponemos fin a la crónica, no sin antes emplazaros a encontrarnos de nuevo la próxima semana.