"Me siento muy querido. Yo empecé en una casa modesta, donde tenía un montón de mujeres alrededor. Han sido todo para mí. Los equipazos y la gente que me rodea es los que me hace grande, yo solo dirijo el concierto", ha confesado esta mañana, entre lágrimas, Martín Berasategui, mientras recogía una placa, homenaje a su trayectoria, de las manos de Koldo Royo sobre el escenario de Horeca Baleares. Gracias a las décadas entre fogones a sus espaldas y a su puesto privilegiado en la Guía Michelín, por las 12 Estrellas que suma, el donostiarra ha recibido hoy una mención especial, acompañada de una ovación, en la feria de hostelería de las islas. También, le han hecho entrega de una chaquetilla con sus estrellas bordadas, "como la Selección Argentina", según Royo.

El chef ha querido recordar la importancia de los "maestros" y de las personas que "llenan la cesta de la compra de los cocineros". También, ha confesado que muchos de los "aplausos" que ha recibido a lo largo de su carrera "tienen que ver con Mallorca", donde encuentra una segunda casa. "Este homenaje estará en una parte de mi corazón", ha acabado añadiendo Berasategui. Martín Berasategui: "La cocina mallorquina está llamada a conquistar el mundo" Reconocimiento a fogones octogenarios Por otra parte, el acto también ha rendido homenaje a Maria Gibert y Guillermo Reus Ensenyat. La primera, la "padrina youtuber", ha confesado a este medio que quiere dedicar la placa conmemorativa a su hija y sus nietos, que le ayudan a gestionar el canal de Youtube donde difunde recetas tradicionales mallorquinas y que ya acumula más de 40 mil seguidores. "Ya me puedo morir tranquila", ha bromeado la cocinera. Como también lo ha hecho el segundo veterano al que se ha reconocido por su carrera en la cocina, destacando su paso por los fogones del Parlament. "Al principio no quería venir", ha confesado entre risas al Diario de Mallorca. Reus ha querido agradecer la distinción a sus 84 años: una vida en la que ha convertido "la innovación en tradición", según ha añadido Berasategui, antes de dar paso al siguiente showcooking. Y es que la edición de Horeca Baleares sigue adelante. Todavía quedan programadas actividades hasta las 19h de esta tarde, entre las que destacan el Primer Campionat Millor Elaboració de Peix Descartable, y las intervenciones de Victor Royo con su parmentier de patata trufado con pulpo, Matias Provvidenti y Fernando Macián con Més que sol i platja y las pizzas de Stefano Cossignani y Massimo Quondamatteo. Además, se pueden visitar más de 120 puestos que van desde las muestras de jamón, helado, hamburguesas y licores, entre otros productos sostenibles y de kilómetro cero. Los chefs demuestran sus habilidades el primer día de la feria de hostelería Horeca Mallorca