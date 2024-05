Los síntomas de 'Flirt', la nueva variante de covid que ya ha llegado a España

La nueva variante de la covid-19 denominada 'Flirt' ya ha llegado a España y ha puesto en alerta a la sociedad médica estadounidense por su rápida propagación.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDS, por sus siglas en inglés), se han registrado un 25% de nuevos casos. Todavía es pronto para saber si esta nueva variante, que también ha nacido de ómicron, según los expertos, tendrá un potencial grave sobre la salud, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de la población está vacunada.

Síntomas de la variante 'Flirt'

Los síntomas que se han detectado de esta nueva variante 'Flirt' hasta el momento son:

Fiebre.

Escalofríos.

Dolor de garganta.

Tos.

Problemas para respirar.

Congestión.

Secreción nasal.

Pérdidas de olfato o gusto.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Fatiga.

'Niebla mental' (sentirse menos despierto o consciente).

Síntomas gastrointestinales.

¿Ha llegado Flirt en Baleares?

La nueva variante de la covid conocida como Flirt (KP.2) todavía no ha sido detectada en Baleares, aunque no implica necesariamente que no esté circulando ya por las islas porque, como matiza Antonio Oliver, jefe del servicio de Microbiología de Son Espases, "nos quedan aún por secuenciar muestras recogidas durante la últimas dos semanas".

Oliver llama sin embargo a la calma ya que califica a la nueva variante como "la última vuelta de tuerca de este virus (SARS-CoV-2). Es una de las subvariantes de las últimas variantes víricas que ya estaban circulando. Es una mutación de la última variante de la covid 19 que se conoce como Pirola. Se trata de una mutación adicional, una evolución de algo que ya teníamos", resta importancia el microbiólogo.

Cómo diferenciar los síntomas de la COVID-19 y la alergia primaveral

Los síntomas pueden ser muy parecidos, como tos, disnea, dolor de cabeza y mucosidad nasal. Pero, ¿cómo podemos diferenciarlos?

La tos y la sensación de falta de aire pueden aparecer en pacientes con asma por alergia a pólenes o con coronavirus COVID-19, como explican desde el Departamento de Sanidad de Castilla-La Mancha. Sin embargo, en los asmáticos se va a caracterizar por la existencia de sibilancias.

“Otro síntoma común podría ser el dolor de cabeza, que únicamente va a aparecer en personas alérgicas cuando los problemas derivados de la reacción alérgica se complican con sinusitis”, resaltan los especialistas.

El taponamiento y la mucosidad nasal transparente suelen ser típicos de quienes tienen una reacción alérgica al polen, pero en el caso de infección por coronavirus la secreción nasal cambiará de color, a más oscuro lo que indicaría que hay infección.