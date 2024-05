La nueva variante de la covid conocida como Flirt (KP.2) que ya circula por Cataluña y que ha puesto en alerta a la sociedad médica estadounidense por su rápida propagación, todavía no ha sido detectada en Balears. Aunque esta circunstancia no implica necesariamente que no esté circulando ya por las islas porque, como matiza Antonio Oliver, jefe del servicio de Microbiología de Son Espases, "nos quedan aún por secuenciar muestras recogidas durante la últimas dos semanas".

Oliver llama sin embargo a la calma ya que califica a la nueva variante como "la última vuelta de tuerca de este virus (SARS-CoV-2). Es una de las subvariantes de las últimas variantes víricas que ya estaban circulando. Es una mutación de la última variante de la covid 19 que se conoce como Pirola. Se trata de una mutación adicional, una evolución de algo que ya teníamos", resta importancia el microbiólogo. Y más aún cuando esta nueva mutación no provoca casos de enfermedad más graves que los ya detectados por los sanitarios. "Puede provocar dolor de garganta, tos, algo de febrícula o dolor muscular", detalla el experto. Sí admite Oliver para concluir que desde hace dos semanas han detectado un aumento de la tasa de positividad de la covid en la labor de vigilancia que llevan a cabo. Así, si hace dos semanas entre un 1% y 2% de las muestras analizadas eran atribuibles a las variantes y subvariantes producidas por la evoluvción del virus pandémico, en estos momentos ese porcentaje se había elevado hasta el 7%, ha admitido.