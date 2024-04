L'opinió de Ricard Pla del RCD Mallorca-Real Madrid: Sense sorpreses a Son Moix

Tot i la superioritat tècnica i física, el Madrid guanyà per la mínima a Son Moix i, de rebot, que també val. No, no hi va haver sorpreses. El Mallorca va fer el que va poder i va cedir els tres punts al líder de la lliga, que, si no hi ha res de nou, la guanyarà i ho farà amb relativa comoditat.

Com ja hem dit altres vegades, la primera divisió s’hauria de dividir en dos blocs: els que juguen la classificació del deu per amunt i la resta. La diferència és abismal, sobretot entre els cinc primers, que normalment aspiren a classificacions europees. La resta d’equips tenen com a objectiu sobreviure a la categoria i el Mallorca, sense cap dubte, n’és un. I enguany més que mai, perquè encara no té garantida la permanència i aquest sí que és un objectiu clar.

El partit d’ahir va tenir poca història. El Madrid, jugant a mig gas, conscient de la seva qualitat individual i col·lectiva, sabia que en un moment o altre podria venir el gol. A l’equip de Javier Aguirre, no li quedà més remei que anar sempre a remolc i fiar-ho tot, com sempre, a qualque pilota que pogués caçar Muriqi. Ahir, el davanter kosovar no en va tocar ni una de cap ni en condicions d’esser jugada, llevat de la darrera acció, que a punt, però només a punt, va estar a uns metres d’empatar.

Malgrat veure en acció, per primera vegada a la temporada, els tres davanters de la plantilla, Muriqi, Prats i Larin, la producció ofensiva del Mallorca va ser inexistent. L’aclamat Abdon Prats no va aparèixer i Larin va tenir poc temps. En tot cas, la frustració era evident en les cares dels jugadors, conscients que per superar Rudiger i companyia es feia necessària qualque cosa més que penjar pilotes a l’àrea.

Ara el Mallorca tornarà a la “seva lliga” amb dues sortides delicades a Sevilla i Cádiz, on es jugarà bona part del seu futur a la màxima categoria. Ara bé, sí cal destacar que ahir Son Moix va registrar la millor entrada de la temporada. No es pot tenir tot.

Suscríbete para seguir leyendo