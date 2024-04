Maffeo: «Cerré mis redes sociales por un comentario sobre mi hija»

Pablo Maffeo explicó la razón por la que cerró su cuenta en la red social X tras perder la final de la Copa del Rey con el Mallorca, en la tanda de penaltis ante el Athletic Club, tras ser víctima de amenazas y burlas, denunciando un mensaje ofensivo en el que se citaba a su hija. «Que tres idiotas me digan cosa no me afecta, creo que les afecta más a mi familia que a mí. Simplemente cerré las redes porque vi un comentario hacia mi hija y antes de entrar al trapo, calentarme y mandar a tomar por culo a alguien, para ser yo el quinqui y el macarra, mejor lo cierro. Sólo lo usaba para leer cosas. A mí no me afecta, estoy bien, el equipo me ha apoyado y estoy tranquilo», explicó.

Sobre el encuentro ante el Real Madrid en Son Moix, decidido por un solitario tanto de Aurélien Tchouaméni, el defensa del Mallorca se quedó con el esfuerzo y la imagen dada por el Mallorca tras haber perdido la final de la Copa del Rey en la tanda de penaltis. «El Madrid tiene eso, que te aprieta un poco y te puede pasar por encima. Hay que quedarse con el esfuerzo del equipo. Ahora tenemos dos salidas pero no hay que olvidar que hace dos años nos lo jugamos todo en la última jornada. Sabemos manejar estas situaciones, hay experiencia. Jugando como la primera parte tenemos que estar tranquilos», opinó visiblemente convencido en Dazn.

«Nos hubiese gustado ganar la final pero todo el equipo disfrutó mucho. A principio de temporada no imaginábamos poder jugar una final que queda para nosotros siempre. Cuando nos salvemos en Liga miraremos todo con otros ojos», sentenció.