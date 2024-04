Javier Aguirre: "Nos falta gol y es culpa mía"

Resignado por la derrota por la mínima ante el Real Madrid (0-1) compareció Javier Aguirre este sábado a la sala de prensa de Son Moix.

"Fueron mejores y ganaron bien. Faltó también calidad para jugar contra estos equipos. Nos vamos tristes por la derrota, pero dimos la cara. El vestuario está jodido y es lo que tenemos”, confesó el técnico del Mallorca.

En cuanto al desarrollo del encuentro frente a los de Carlo Ancelotti, Aguirre aseguró que la clave residió en el tanto de Tchouaméni que abrió el marcador en el minuto 48.

“El gol lo cambia todo. Sostener al Madrid 90 minutos es mucho tiempo. Ellos se reforzaron y nuestro plan de juego con la portería a cero ya no nos servía. Si no hubiésemos mantenido el esquema, el partido se hubiese vuelto largo como contra el Athletic”, argumentó el mexicano.

Aguirre explicó que, desde el banquillo, trataron sin éxito de revertir el escenario sobre el campo. “Cambiamos la línea de cinco por cuatro y el 5-4-1 por 5-3-2. Lo intentamos con lo que tenemos y no nos alcanzó”, esgrimió.

Las áreas

El inquilino del banquillo de Son Moix no excusó los problemas de los barralets para encontrar la portería contraria. "Recuperamos el área defensiva, pero la ofensiva nos está condenando. Por eso estamos con 31 puntos. Solo nos queda seguir trabajando la definición y el ataque por los costados", se sinceró.

"Tenemos gente con buen pie como Morlanes, Darder o Antonio Sánchez. Jugamos mejor con pelota que el año pasado, pero nos falta gol. Es culpa del entrenador, no estoy echando balones fuera. Si tuviéramos gol estaríamos en otra zona, pero somos un equipo competitivo y con mucho orgullo", aseveró Aguirre.

Caso Abdón

Todos los ojos estaban puestos en Abdón Prats, que no jugó ni un minuto en la final de la Copa del Rey y la afición le rindió un afectuoso homenaje.

"Fue fantástico el apoyo de los mallorquinistas a Abdón. Ojalá hubiese marcado y aplaudo que la gente le quiera tanto. Es un jugador entrañable y no tiene ninguna actitud negativa contra el equipo ni contra mí”, zanjó Aguirre.

Permanencia

Preguntado por el horizonte de dos salidas a Sevilla y Cádiz, el entrenador no se aventuró en mirar más allá de la visita al Ramón Sánchez-Pizjuán. “Afrontaremos estos partidos de uno a uno. En 70 jornadas no hemos estado en descenso, el equipo está entrenado para pelear con equilibrio emocional y competir cada partido", insistió.

"El equipo ha sido reconocible en los últimos partidos y el Madrid no nos ha pasado por encima. Es lo que hay, no les puedo pedir más a los jugadores. Salvo dos o tres partidos que fueron un desastre, hemos competido más allá de nuestras deficiencias”, subrayó Aguirre.

Regreso de Maffeo

Pablo Maffeo, que ya había jugado la final de Copa, disputó sus primeros minutos en Liga como titular tras recuperarse de su lesión en la rodilla.

“A Maffeo se le acabó la gasolina y es normal. Es la buena noticia, estamos todos sanos y a Jaume Costa la rodilla no le dejó ni calentar. No hay lamentos ni tiempo para llorar. Hay que mirar para adelante en Sevilla”, dijo explicó el mexicano que tuvo que sustituir al catalán en el minuto 78.

Renovación

En la entrevista postpartido en el canal DAZN, Aguirre fue preguntado de nuevo sobre su continuidad en el Mallorca. Como es habitual, el técnico echó balones fuera manteniendo el suspense.

“Estoy feliz de la vida en estos dos años. Me dejan trabajar, buenas instalaciones, la gente es amable y la prensa no aprieta tanto. Estoy en la etapa final de mi carrera. No te voy a decir que haré, pero tampoco está decidido”, finalizó