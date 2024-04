Javier Aguirre: "Tenemos ganas de pasar página jugando al fútbol"

Javier Aguirre está deseando que el balón eche a rodar este sábado ante el Real Madrid. El técnico del RCD Mallorca cree que volver a jugar es la mejor medicina para los suyos de cara a olvidar la final de la Copa del Rey. "No podemos seguir lamentándonos de lo que pudo ser y no fue. No podemos seguir comiéndonos la cabeza. Esa noche fue muy cruel para todos y ya ha quedado apartada. Hemos tratado de limpiar la cabeza, a algunos les ha costado más que a otros. Estamos preparados, va a ser un bonito reto para nosotros. Son ocho finales y cuando antes sumemos los puntos necesarios mejor. Tenemos ganas de pasar página jugando al fútbol y dejando al equipo en Primera División", ha comentado en la sala de prensa de Son Moix.

"No estaba en nuestro proyecto la Copa. Era un torneo que vino muy bien y que fue una fiesta. Ellos lo entienden así. Hicimos un vídeo motivacional muy bonito con las familias. Deportistas mundiales nos mandaron un saludo Solo por eso ya merecía la pena. No puedes estar abatido tanto tiempo, mañana ya a jugar", ha añadido.

El entrenador bermellón cree que tanto su equipo como el Real Madrid llegan al encuentro en una semana atípica. "Es un partido muy raro. Ambos equipos venimos de semanas distintas de nuestro día a día. Ellos están en medio de una eliminatoria muy complicada y nosotros de una derrota muy dura. Estamos bien todos, con ganas", ha destacado.

El entrenador de Ciudad de México ha vuelto a insistir en la importancia de ser certeros de cara a portería. "Aquí les ganamos y ellos nos ganaron este año. Es difícil jugar de tú a tú con el Real Madrid. La mejor manera es estar organizado y tener personalidad cuando tengas la pelota. No vamos a tener muchas ocasiones mañana, pero la que tengamos hay que meterla. No voy a descubrir nada si digo que ellos son mejores. Pero en nuestro campo tengo mucha ilusión y mucha fe de que podemos sacar algo bueno", ha comentado.

En cuanto a las bajas, ha comentado que todos están recuperados, aunque deben ir con cuidado con futbolistas como Maffeo o Valjent. "Dejar a Nacho Vidal y Javi Llabrés sin vestirse para la Copa me dolió en el alma. Están todos disponibles. Tuvimos muchos calambres durante el partido. Hay que seguir con cuidado con Maffeo, Raíllo, Valjent, Lato, Jaume… Tuvo un golpe en la rodilla previo en la final. Tuve un diálogo con él de si calentaba y me dijo que en el golpeo con la pierna izquierda le dolía", ha informado.

Por enésima vez, ha afirmado que su prioridad es el Mallorca: "Se vive muy bien aquí, lo digo hasta el cansancio. Hay muy buenos sitios, el estadio está hermoso, todo está cerca. A mi representante le digo que no quiero ni oírlo. Tengo ofertas concretas, pero estoy en el Mallorca y mi prioridad es esta. No he hablado con nadie porque tengo trabajo que hacer".