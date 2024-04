Javier Aguirre, sobre Abdón Prats: "Le aprecio mucho y entendió perfectamente por qué no pudo entrar en la final de la Copa del Rey"

Javier Aguirre ha dejado claro su opinión acerca de Abdón Prats y la polémica surgida entre la afición al quedarse el delantero sin minutos en la final de la Copa del Rey ante el Athletic. "Esa noche sí hablé con Abdón. Él entendió perfectamente la problemática de las lesiones y por qué no pudo entrar. Siempre antepone al equipo por encima de la individualidad. Es un chico ejemplar, espectacular su conducta y quiere mucho al RCD Mallorca. Sabe que cuento con él y que lo aprecio. Le he dado un montón de minutos, el que más en Primera", ha explicado.

Que Abdón Prats, que estuvo calentando prácticamente más de cuarenta minutos en la banda de La Cartuja, no jugara fue algo que hirió profundamente al mallorquinismo. El '9' bermellón, pichichi del equipo en la Copa e ídolo para la afición, no escondió su decepción al no poder disputar ni un minuto, a pesar de la charla que mantuvieron ambos en la banda durante la prórroga.

Cuestionado Aguirre acerca de su relación con él y de sí algo va a cambiar, se ha mostrado tajante asegurando que no. "Lo más importante es el escudo y la afición, los demás estamos de paso. Todos queremos que el Mallorca esté en Primera División", ha zanjado.

«Es el canterano más famoso, estuvo en Segunda B. Decidí jugar con Larin y Muriqi. Luego le llamo y le digo: mereces jugar esta final, porque tragaste mucha caca’. Pero luego cuando hago los cambios, me quedo con un solo punta y no me iba bien. Cuando veo esto se me parte el alma… Voy y le digo, ‘me duele en el alma’ y le digo que seguramente no entrará. ‘Míster no te preocupes’, me dice. Prioricé al equipo y él también lo hizo. Es un ser humano encantador y me ayudó mucho desde que llegué», explicó Aguirre en una entrevista con una radio de su país.

Como muestra de apoyo, Moviment Mallorquinista y la Penya Mallorquinista de Artà han lanzado una iniciativa de cara al partido de este sábado del Mallorca en Son Moix. Repartirán en su 'stand' 5.000 caretas de Abdón Prats para mostrar su apoyo al atacante, especialmente durante el minuto 9 (su dorsal) del encuentro ante el Real Madrid.