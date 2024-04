Moviment Mallorquinista repartirá cinco mil caretas de Abdón Prats en Son Moix

Que Abdón Prats se quedara sin minutos en la final de la Copa del Rey causó una herida profunda en el mallorquinismo. Es por ello que el Moviment Mallorquinista, en colaboración con la Penya Mallorquinista de Artà, han lanzado una iniciativa de cara al partido de este sábado del RCD Mallorca en Son Moix.

Repartirán en su 'stand' 5.000 caretas de Abdón Prats para mostrar su apoyo al atacante, especialmente durante el minuto 9 (su dorsal) del encuentro ante el Real Madrid.

El delantero de Artà, incapaz de reprimir las lágrimas tras caer el Mallorca en la final y con un gesto serio en el acto del Consolat del pasado lunes, es el actual pichichi del equipo con once goles en las dos competiciones y el ídolo de la afición. Tanto por su condición de canterano como por su estrella en los momentos clave de los últimos años, Abdón ya tiene guardado un sitio para siempre en el altar de las leyendas mallorquinistas.

Tendrá por siempre la espina clavada de no haber podido contribuir a ayudar al equipo desde el verde. A pesar de que no se le esperaba en el once titular en la final de la Copa, en el que el técnico mexicano optó por Muriqi y Larin, sí que se preveía verlo en acción durante la segunda mitad, fuese cual fuese el resultado, aunque las circunstancias, con lesiones de sus compañeros, lo acabaran impidiendo.

Tras guardar silencio varios días, el mallorquín se dirigió a la afición a través de sus redes sociales. "Sois el corazón que hace latir este club, los que nos ponéis los pelos de punta en las grandes citas y no tan grandes. Esta la hemos perdido, pero yo me siento campeón con todo lo que viví el sábado a vuestro lado, como uno más", publicó.

El ariete también agradeció el esfuerzo de los mallorquinistas por viajar a Sevilla. "Aunque estéis cabreados respondéis, aunque el camino sea difícil, llegáis. Sois lo mejor que tiene este club. Nunca podré agradecer lo que hacéis por el club, por nosotros y por mí personalmente. No sé qué decir, me quedo sin palabras, esto no se paga con nada que os podáis imaginar. Eternamente agradecido y no olvidéis nunca, pero nunca, que moriré a vuestro lado siempre. Sois los mejores y sí, os quiero con locura. Visca el Mallorca, ahora y siempre".