Alfonso Díaz: "Estamos centrados en ganar este partido para estar más cerca de salvación"

Alfonso Díaz, CEO de Negocios del Real Mallorca, declaró a EFE el día antes de recibir al Real Madrid en el estadio de Son Moix que, a pesar de perder la final de Copa del Rey contra el Athletic Club el pasado sábado, demostraron su "ADN" y aseguró que han pasado página y están centrados en "ganar" al conjunto blanco "para estar más cerca de la salvación".

"Es un partido de los grandes a nivel de afición. Te viene un gran club como el Real Madrid y generas mucho interés. Con ilusión. Para la plantilla es otro partido más, todos son tres puntos. Muy centrados en obtener la salvación lo antes posible y en poder ganar este partido para estar más cerca de la salvación", dijo a EFE.

"Todo vendido para mañana. El estadio estará lleno. Es un partido bonito. Y el equipo va a llevarse una buena ovación por todo lo que supuso la final y el esfuerzo que hicieron", añadió.

Alfonso Díaz ponderó la forma en la que compitió su equipo en la Copa del Rey del pasado sábado, en la que cayó en los penaltis frente al Athletic Club.

"Fue un momento duro por el partido en sí, porque rozaste esa Copa. Pero muy orgulloso de la afición, de los 21.000 mallorquinistas animando al equipo, de esa unión y del esfuerzo titánico de los jugadores. Demostramos nuestro ADN. Lo que es el Mallorca, lo que son nuestros jugadores y el compromiso que tienen. La suerte de los penaltis no estuvo de nuestro lado, pero ya está. Hay que seguir. Tenemos un sentimiento de orgullo de que hicimos las cosas como había que hacerlas y solo la suerte de los penaltis no nos llevó a la Copa", comentó.

Además, el directivo mandó un mensaje de apoyo a su futbolista, Pablo Maffeo, quien el lunes tuvo que cerrarse su cuenta en la red social X tras la oleada de comentarios vejatorios recibidos por seguidores del Real Madrid, que el sábado visita el estadio Son Moix, con motivo de la frustrada conquista de la Copa del Rey por parte del conjunto bermellón.

La mayoría de las burlas y ataques al jugador hispano-argentino se han centrado en su enfrentamiento con Vinícius Junior la pasada temporada en Palma.

Maffeo tildó al brasileño de "llorón" haciendo el gesto de enjugarse las lágrimas en un momento del partido en Son Moix, la misma mueca que el mallorquinista hizo tras perder la final de la Copa en la tanda de penaltis.

"Desde el club, defender a Pablo Maffeo. Todos esos comentarios y amenazas están fuera de lugar y hay que perseguirlas. En todo el fútbol. Es algo que no se puede permitir y le ayudamos y apoyamos. Esto no se puede permitir y hay que luchar contra esta lacra, contra esta violencia e insultos en redes sociales que no puede permitir ningún futbolista solo por el hecho de ejercer su profesión", aseveró Alfonso Díaz.