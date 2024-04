Otra vez los malditos penaltis dejan al Mallorca sin la Copa del Rey

Los penaltis, los malditos penaltis. Como en Mestalla en 1998, el Mallorca ha caído ante el Athletic Club y se queda sin la soñada Copa del Rey. Los errores en la tanda de Morlanes y Radonjic han sido decisivos para que el tercer título de la historia del club tenga que esperar. Llegar al final de los 120 minutos ha sido celebrado, una circunstancia que explica lo que ha sido el partido. El gol de Dani Rodíguez en la primera parte ha llenado de esperanza, pero la realidad es que los bermellones han sufrido de lo lindo para no caer antes de que acabara la prórroga (1-1).

Esto no es ningún fracaso, pero da rabia quedarse tan cerca de una alegría de este calibre, sobre todo porque este grupo de jugadores ha sido capaz de ilusionar a toda una isla y a unos 21.000 aficionados que jamás olvidarán, grandes y pequeños, lo que ha sucedido en La Cartuja de Sevilla.

Lo mejor de la primera parte ha sido marcharse con 0-1 en el marcador. El Mallorca ha empezado algo acelerado, con miedo al error, pero ordenado atrás. Un tiro de Galarreta que ha parado Greif ha sido respondido después por otro de Greif que ha despejado Agirrezabala. Ha sido el tanteo de un inicio de choque en el que el Athletic ha evidenciado que prefiere correr que tener el balón y los bermellones que les costaba horrores crear juego. Justo cuando estaba peor, cosas de fútbol, ha llegado el gol.

Un saque de esquina de Darder ha originado una acción embarullada en la que Gio ha chutado, la ha sacado el meta y la pelota le ha caído a Raíllo, que se la ha cedido a Dani Rodríguez, que ha sabido orientar la pelota para fusilar la portería. La locura se ha adueñado del fondo mallorquinista, que celebraba un premio inesperado. El rival, fiel a su estilo, ha mostrado garra y lo ha intentado con disparos de Sancet y Guruzeta, pero Greif ha estado en su sitio. Incluso Iñaki Williams ha asustado con una contra que ha abortado Gio en el momento justo.

A los baleares les faltaba más capacidad de tener la pelota, pero no se podía permitir el lujo de cometer errores atrás. Un gran pase de Galarreta a Nico le ha dejado prácticamente solo, pero su chut se ha ido fuera. Guruzeta, antes del descanso, ha avisado con un tiro que se ha ido desviado. El panorama habría sido otro si Larin, a pase de Muriqi, hubiera aprovechado la gran ocasión que ha tenido ganándole la espalda a Vivian por velocidad, pero su remate ha sido muy fácil para Aguirrezabala.

Y en el minuto cuarenta y nueve ha llegado el empate. Dani Rodríguez pierde la pelota en una zona peligrosa, Nico sirve un fabuloso balón al espacio y Sancet ha batido a Greif. Un jarro de agua fría enorme porque era un tanto evitable a todas luces. El Mallorca ha quedado muy tocado y ha atravesado los momentos más complicados del duelo. La fiabilidad defensiva se ha agrietado y eso era un problema serio. Aguirre ha reaccionado introduciendo a Morlanes y Antonio para buscar más consistencia. Ha bajado los brazos, como si el gol hubiera sido el de la derrota y no el del empate. Guruzeta ha cabezado tras un saque de esquina, pero Greif ha blocado seguro. El Mallorca ha obtenido algo de oxígeno, pero seguía plano con la pelota y el dueño del duelo era el Athletic. Radonjic, que acaba de entrar, ha protagonizado una buena contra, pero su chut se ha ido fuera. Y después Yuri lo ha intentado con un disparo que ha atrapado Greif. El meta eslovaco, ya en el descuento, ha repelido un gran tiro de Vivian que iba con mucha violencia La prórroga ha sido la solución menos mala porque el Mallorca ha agonizado en la segunda parte, pero ha resistido las ofensivas del Athletic. Valverde ha dado entrada a toda su dinamita, con Muniain, Raúl García y Berenguer, mientras que el mexicano ha metido a Maffeo y ha puesto a Gio de central.

Precisamente Muniain ha metido miedo con una volea que se ha marchado fuera. Ha dado la impresión de que a los rojillos ya les iba bien aguantar hasta los penaltis porque en ataque no generaba nada. Otra vez el mismo protagonista, pero esta vez con un chut de falta que ha salido por centímetros. El partido se iba a decidir por un detalle, era evidente. Antonio no ha llegado de milagro en la única ocasión en la que su equipo se ha acercado al área en la primera parte del tiempo extra. Y en la segunda, Berenguer ha brillado con una gran jugada que Nico ha rematado desviado. Tocaba apretar los dientes y resistir, no quedaba otra. Pero como la vida siempre sorprende, el Mallorca ha estado cerca del gol. Muriqi ha obligado a lucirse a Aguirrezabala con un testarazo maravilloso. Ha sido la más clara de todo el encuentro.

La tanda ha llegado y lo curioso es que se ha celebrado en la grada mallorquinista y no en la rival. Quedaba lo más difícil, o lo más fácil, nunca se sabe. Pero contrariamente a los que pasó en las semifinales ante la Real Sociedad, los isleños han estado torpes desde los once metros. Muriqi ha empezado anotando, pero después los fallos de Morlanes, parado por Agirrezabala, y Radonjic, que lo ha enviado a las nubes, han servido en bandeja el triunfo a los vascos, que con el tiro de Berenguer se han quedado con la Copa del Rey cuarenta años después.