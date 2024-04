Javier Aguirre: "No tengo nada que reprochar a mis jugadores"

"No tengo nada que reprochar a mis jugadores". El técnico del Mallorca, Javier Aguirre, se ha mostrado tajante al final del partido tras la derrota en la tanda de penaltis.

El entrenador mexicano ha reconocido el trabajo realizado por su equipo: "Estoy muy orgulloso y contento de haber llegado hasta aquí". Aguirre también ha reconocido el esfuerzo realizado por la afición que se ha desplazado hasta Sevilla: "No es fácil, hay que cruzar el mar, pagar el hotel.. Estoy muy orgulloso y muy agradecido de todo el amor y el cariño que nos ha prodigado la afición".

"Hoy no hay consuelo, pero no podemos lamentarlo mucho. El próximo sábado recibimos al Madrid", ha recordado el preparador.

"Los penaltis son una moneda al aire. El otro día fue cara y hoy, cruz. El penalti en sí es un gesto técnico y también un juego emocional, es una suerte de azar. No hay nada que reprochar", ha insistido el técnico bermellón.

Aguirre ha entonado el 'mea culpa': "Yo soy el máximo responsable de la derrota". El entrenador ha explicado que él designa quién lanza los penaltis: "Es un poco de todo, valoramos cómo tiran los penaltis, el estado de ánimo de los jugadores, el estado físico y lo consulto con mis auxiliares. Casi siempre coincidimos. Yo los designo".

El preparador mexicano, conocido como 'El Vasco', ha asegurado estar bien: "Yo tengo muchas batallas perdidas, más que ganadas. Mi familia sufrió en los penaltis. Yo estoy bien, mañana me pondré a pensar en el Madrid. No te puedes flagelar. La vida es así. Hoy disfruté, pero no hubo un final feliz. Solo puedo agradecer a la afición todo el cariño que ha mostrado".