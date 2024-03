Cristian Ganea, el rumano que echó el Mallorca y jugó en el Athletic

El fichaje de Cristian Ganea sorprendió a la afición del Athletic en enero de 2018. Internacional por Rumanía, el futbolista que militaba en el Viitorul Constanta firmaba tres temporadas como rojiblanco. En el comunicado de su fichaje el club bilbaíno explicaba la peculiar situación del futbolista, que había sido descartado por el Mallorca con escasos 20 años.

El Athletic incidía en que Ganea no rompía con la idiosincrasia de la entidad, reticente a fichar jugadores no nacidos o formados en Vizcaya, ya que el lateral zurdo vivió en Basauri (Vizaya) entre los once y los 16 años.

Nacido en Bistrita (1992), Cristian George Ganea llegó a la localidad vasca, donde residen sus padres y su hermana, con once años. En cadetes jugó con el Basconia y en su etapa juvenil con el Indartsu, de donde le ‘pescó’ el Mallorca para su juvenil de División de Honor. Zurdo, extremo e interior izquierdo de calidad y vocación ofensiva, no acabó de cuajar al acabar su etapa de formación y dar el salto al Mallorca B.

Cesión y adiós a Mallorca en 2013

Una cesión al Santanyí de Tercera (2011-13, 50 partidos, 17 goles), le permitió contar con la regularidad que necesitaba y acostumbrarse al fútbol de mayores, pero el Mallorca ya le había descartado y a principios de 2013 se marchó al Targu Mores rumano. Universitatea de Craiova, Sageata Navodar, Brasov y Viitorul completaron un camino que llevó al lateral izquierdo, ganar Ligas y ser internacional. Y en julio de 2018, con 25 años, volver a jugar en el País Vasco, en un Athletic en el que se iba a reencontrar con excompañeros como Ander Capa o Sabin Merino.

Ganea, con el 10, en un partido del Santanyí / Futbolbalear.es

Un partido de Liga y otro de Copa con el Athletic antes de marcharse cedido en enero al Numancia de Segunda División fueron las únicas presencias de Ganea como ‘león’ en la temporada 2018-19. La campaña 19-20 la pasó en blanco hasta enero, cuando fue cedido al Viitorul. Rescindió contrato en el verano de 2020 y se marchó al Aris de Salónica. Panathinaikos y FCSB rumano completan su trayectoria hasta hoy, que juega en el Farul Constanta de su país tras firmar este pasado enero.