Sitúan a Javier Aguirre de vuelta en México

Javier Aguirre, entrenador del RCD Mallorca, tiene posibilidades de convertirse en el nuevo seleccionador de México. Según informa el medio Fox Sports MX, el 'Vasco' es una de las opciones que maneja la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para tomar el relevo de Jimmy Lozano, actual seleccionador, en el combinado tricolor tras perder este fin de semana la final de la Concacaf Nations League ante Estados Unidos.

El veterano entrenador, que acaba contrato con el Mallorca este próximo 30 de junio, podría tomar las riendas del combinado de su país por tercera vez en su carrera, tras dirigirla en el Mundial de Corea y Japón en 2002 y en el Mundial de Sudáfrica en 2010. El periodista Fernando Cevallos, a través de su cuenta de X, fue quien habló de la posibilidad de que Aguirre toma de nuevo las riendas de la selección mexicana.

"El plan B para técnico de selección mexicana es Javier Aguirre, el hombre de total confianza para el Comisionado Juan Carlos Rodríguez… Si se decidiera terminar con la etapa de Jimmy Lozano, todo apuntaría a un tercer proceso del Vasco…", publicó.

Aguirre, quien no quiere hablar sobre su renovación con el Mallorca hasta que no se consiga el objetivo principal, que no es otro que la permanencia matemática en Primera División, se encuentra feliz en la isla. Acaba de cumplir dos años al frente del equipo, en los que ha conseguido dotar de estabilidad al proyecto y conducir al equipo la final de la Copa del Rey, un hecho que no sucedía desde el año 2003.

A falta de conocer las intenciones de la FMF respecto a Lozano, el técnico del Mallorca sigue trabajando pensando en el duelo de este sábado ante el Valencia, último partido de Liga antes de medirse el sábado 6 de abril al Athletic Club en La Cartuja en el que podría ser su primer título en España en caso de ganar la final.