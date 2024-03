Gio González: «Nos gusta que se diga que el Athletic es favorito en la final de la Copa del Rey»

¿Es posible pensar en algo que no sea la Copa del Rey?

Es difícil. Prácticamente desde que nos clasificamos para la final, aunque tengamos encuentros de Liga, es complicado no tener la cabeza en ese partido. Tanto nosotros como la gente estamos muy ilusionados con esa final. Pero somos conscientes de que tenemos que ir a Mestalla y tenemos que terminar esta recta final de Liga sumando la mayor cantidad de puntos posibles para estar tranquilos y no sufrir.

Aguirre dice que en el equipo no se habla de la Copa, al menos delante de él. ¿Verdad o mentira?

Es verdad (se ríe). Cuando hay partido de Liga analizamos a nuestro próximo rival, entrenamos para ellos y en base a ellos y nunca se habla de la Copa del Rey.

Sin su gol en la semifinal no habría partido en La Cartuja.

Hubiera sido más lindo que el partido hubiese acabado 0-1 y estuviesen todos los focos en uno (se ríe). Siempre que sirva para aportar al equipo mi granito de arena estaré feliz y orgulloso.

¿Cómo se aísla el jugador de algo tan grande?

A mis 29 años he tenido experiencias en partidos de este tipo y lo sé sobrellevar. Aun así es complicado, porque ese sentimiento interno de que llegue ese día ya está. Eso es así. Los jugadores vivimos de una manera muy intensa el fútbol y estamos deseando que llegue, pero tranquilos y confiados en que equipo está bien. Venimos de menos a más en cuanto a rendimiento, dinámicas y resultados.

El Athletic Club es posiblemente uno de los rivales más complicados que les podía tocar.

Si no fue el que más nos sometió estuvo cerca. El último choque entre ambos fue un poco atípico. En dos jugadas a balón parado se encuentran con dos goles y ya se hace el partido muy cuesta arriba. Tienen futbolistas de grandísima calidad y trayectoria, jugadores clase A. Estaremos atentos, trataremos de disminuir sus virtudes y nosotros proponer lo nuestro. Habrá que estar concentrado, no tener errores ni distracciones. Hemos demostrado toda la Liga que le podemos competir a cualquier equipo y este no va a ser la excepción.

Gio González, jugador del RCD Mallorca, posa para este diario. / Guillem Bosch

¿Molesta que se diga que el Athletic es favorito?

Estamos un poco acostumbrados a que nuestros rivales sean los favoritos en los partidos. No nos molesta y además creo que nos gusta. Porque cuando te subestiman y te creen menos que el rival es cuando el equipo se hace fuerte y sorprende.

No vendría mal tener a Galarreta de su lado.

Se le extraña mucho. A nivel de vestuario y campo es un gran jugador y un gran ser humano. Hoy en día le toca estar del otro lado. Seguro que va a ser un partido especial para él, no tengo duda. Trataremos de ser mejores que él en este partido y lograr la tan ansiada Copa del Rey.

¿Cómo se para a los hermanos Williams?

Es una tarea difícil. No voy a hablar yo de lo talentosos que son los dos y lo que significan para el Athletic. Hemos hecho un gran trabajo defensivo contra grandes rivales y no tengo dudas de que el equipo se va a dejar la piel en el campo para controlar, no solo a ellos dos, sino a todo el equipo rival, que tiene un potencial tremendo.

Va a ser la mayor movilización de la afición del RCD Mallorca en toda la historia del club. Son palabras mayores.

El fútbol es lo que es gracias a la gente, a las hinchadas. Que más lindo para nosotros tener a nuestra gente apoyándonos y alentándonos. Siempre depende de uno mismo y del equipo, pero nos da un plus el ver a la gente en las gradas. Esperemos que esté lo más lleno posible de aficionados bermellones.

6 de abril por la noche y el Mallorca acaba de ganar la Copa del Rey. ¿Qué se le pasa por la cabeza?

Un sueño hecho realidad. De niño anhelas y te ilusionas con muchas cosas. Poder ganar un título en Europa es algo muy importante. No solo individualmente hablando, sino colectivamente. Nos va a fortalecer como equipo y nos va a cotizar también. Hablo y tengo muchas ganas de que ya el partido. Es algo que el equipo luchó. Nos costó mucho llegar hasta aquí y vamos a ir con los dientes apretados a por el título.

Están a ocho puntos del descenso con 27 por disputarse. ¿Se ven en Primera el año que viene?

Es lo que pretendemos, pero no podemos relajarnos, más allá de que los que están por debajo no están sumando muchos puntos. Esto cambia enseguida, pierdes dos partidos, otros ganan dos y ya estás abajo. No podemos conformarnos con lo que tenemos. Si analizamos puntos y partidos estamos en el debe, eso está claro. Hay que sumar los máximos posibles. Los nueve que nos quedan van a ser complicados porque todos se juegan cosas.

¿Qué ha cambiado entre el Gio de 2021 y el de 2024?

Tener la continuidad que deseaba. Cuando llegué me costó entrar en el equipo. No voy a mentir, fueron momentos difíciles para mí porque en Uruguay lo jugaba todo. Sabía que venía a una de las mejores ligas del mundo y que no iba a ser de un día para otro. Pero me costó un poco más de lo que pensaba. Creo haber aprovechado las oportunidades que me han dado. Con humildad, trabajo y perseverancia he conseguido consolidarme en el equipo.

Gio González reconoce que pensó en salir del Mallorca cuando no tenía minutos. / Guillem Bosch

¿Llegó a pensar en algún momento en salir del club? Hubo cantos de sirena desde Brasil.

Sí. No me gusta conformarme con poco. Más allá de que esté en Europa, en un país que me ha recibido con los brazos abiertos y en una isla preciosa, el jugador quiere jugar. Queremos vivirlo desde dentro, aportar desde dentro y sentirnos importantes. Y eso te lo da el jugar. En su momento, cuando no tenía muchas oportunidades, pensé en irme para tener minutos y ser feliz. Ahora ni lo pienso. Estoy más que contento y mi familia también lo está, porque ellos también sufren con nosotros en el día a día, cuando no salen las cosas, el estrés, el malhumor, llegar a casa y no querer hablar… Cosas que uno desde fuera no lo ve y pasan y que hacen que este deporte no sea tan simple como parece.

¿Lateral con alma de central o al revés?

(Se ríe). Ahora a lo mejor sí. Yo era más un lateral con alma de extremo que de central. Uno tiene que adaptarse a lo que el entrenador le pide, al lugar en el que le necesita. Soy servidor del equipo, donde pueda sumar voy a hacerlo con la mejor actitud. Obviamente todos tenemos nuestras preferencias. Si hay algo que depende de nosotros y no cambia son las ganas y predisposición a tratar de dar lo mejor. Es un poco reflejo de lo que he vivido entre Liga y Copa, que me ha tocado jugar de lateral con línea de cuatro, carrilero con línea de cinco o en la izquierda.

El partido contra el Real Madrid de la temporada pasada supuso un punto de inflexión.

De pequeño siempre me gustó mucho escuchar, aprender y abrir la mente. Si sé hacerlo bien en más posiciones más alternativas le voy a dar al entrenador de colocarme en el once. Me sirvió, me sirve y me va a servir en mi carrera. Ese partido fue el primero que me tocó ponerme de central, salió bien y le di la confianza al entrenador. Mientras me toque estar dentro, donde sea.

¿Qué influencia ha tenido Javier Aguirre en su mejoría estos años?

No solo conmigo, sino con el grupo. Nos unió mucho más de lo que ya estábamos. A nivel mental el equipo se hizo más fuerte, aprendió a salir adelante, a no bajar los brazos… Eso nos define ahora como equipo y es algo que en gran parte lo ha logrado él. Cree en nosotros y nos contagia para que creamos en nosotros mismos.

Siempre se habla de la adaptación del futbolista sudamericano a Europa. ¿Realmente cuesta tanto?

Depende de qué liga sea. En Uruguay era notoriamente inferior y se nota muchísimo en la velocidad de los campos, la fuerza de los pases, como bota el balón… y eso sin hablar de los rivales que te toca defender. Son muchas cosas que empiezas a sumar y hay mucha diferencia. Lo noté en el día a día, en los entrenamientos. Fue lo que me hizo adaptarme más rápido.

¿Se esperaba estar en la lista para el último Mundial?

Si me lo preguntas tres meses antes del Mundial te hubiese dicho que no porque no estaba jugando y así es complicado. Pero es verdad que venía de una serie de partidos en los que estaba jugando y haciéndolo bien, saliendo como mejor jugador en alguno. La ilusión la tenía, esa es la realidad. Uno siempre sueña con la selección porque no hay nada como representar a tres millones de uruguayos. Y más nosotros, que somos muy patrióticos de nuestro país.

¿Dolió quedarse fuera?

Fue un golpe duro el no estar en la lista final. Lo pasé mal y lo pasamos mal en casa. Son momentos de aprendizaje porque te fortalecen. Me costó reponerme un poco, pero pude cambiar el chip. Sigo manteniendo como sueño ir a un Mundial.

¿Se ve más cerca de la Copa América?

Soy realista y autocrítico. No he estado en las últimas convocatorias, ni ahora que hay amistosos. La ilusión siempre está, más allá de que sea difícil o no. Aparte de que más allá del sentimiento, ir es prestigio y gloria. Son muchas cosas por la que se quiere ir. Tengo que mantener mi nivel aquí porque será lo que me dará la oportunidad o no de ir. Ahora estoy disfrutando, no pienso en otra cosa que no sea terminar bien la temporada y que después sea lo que Dios quiera. No hay que estar preocupado en pensar si te van a llamar o no, hay que mantener el foco porque puedes perder la mente. Ya me ha pasado, así que estoy centrado en el ahora.

¿Siente que en Uruguay se sigue más al Mallorca?

Seguramente sí. La gente de Peñarol seguro que está pendiente de mí. Y eso quiere decir que más de la mitad del país está pendiente del Mallorca. Está genial que la gente conozca un poco más al club.

EN CORTO P ¿Montevideo o Palma? R Montevideo. P ¿Un lugar de la isla? R Sa Calobra, es maravilloso. P Un plato que pide en casa. R Milanesa de pollo. P ¿Red social favorita? R Whatsapp. P ¿El más gracioso de la plantilla? R Dani Rodríguez. P¿Y el que menos? R Los serbios, son más serios. P ¿Su mejor amigo en la plantilla? R Se me fue mi hermano coreano, pero digo Javi Llabrés. P ¿Marcar un gol o impedir uno? R Le he cogido el gustillo a marcar gol. P ¿Un sueño por cumplir? R Jugar un Mundial con mi país. P La prensa deportiva es… R Rajadora (se ríe). Siento respeto y admiración por su trabajo.

