Prohens omite el ofrecimiento del Ministerio de Transportes para negociar la salida de más vuelos regulares hacia Sevilla para la final de la Copa del Rey

El Ministerio de Transportes ofreció al Govern la posibilidad de ponerse en contacto con las aerolíneas para negociar un aumento del número de vuelos regulares dirección Sevilla con tal de que los aficionados puedan mantener el descuento de residente.

En la carta remitida a la presidenta Prohens como respuesta a su reclamación (y la del Parlament) para aplicar el descuento de residente sobre los vuelos chárter programados para la final de Copa del Rey, José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, se ofrece a mediar con las aerolíneas para conseguir aumentar, dentro de sus posibilidades, el número de vuelos regulares que partirán hacia Sevilla: «El Ministerio de Transportes podría contactar con las compañías para ponderar su interés en ofertar estos servicios adicionales y facilitar que puedan atender esta demanda», se expone en la misiva. «Otra opción podría ser que una o varias aerolíneas incrementasen sus vuelos puntualmente, y de forma voluntaria para atender esta demanda adicional excepcional», detallan. Esto supondría que los no residentes también podrían ocupar plazas de avión, aunque serviría de alternativa económica para los aficionados que no pueden afrontar el coste de un billete chárter.

Además, Santano no niega la posibilidad de aplicar el descuento sobre los vuelos no regulares, tal y como ha afirmado Prohens durante un acto esta mañana; detalla que, de haberlo sabido con más antelación, se podría haber introducido una modificación legal o haberse contratado más servicios para cubrir las necesidades de los mallorquinistas y compensar el gasto de la insularidad. El secretario de Estado de Transportes detalla el motivo por el que no es posible aplicar el descuento de residente: «Su solicitud podría satisfacerse introduciendo una modificación legal o contratando servicios específicos para cubrir la demanda excepcional que ocasiona este evento. Ambas partes requieren un tiempo de tramitación que las hace inviables».

La presidenta se mostró además muy crítica con el Gobierno y con el ministro Óscar Puente, a quien envió una carta solicitando «el aumento excepcional de la bonificación». Según aseguró la propia ayer ante los medios, el viernes le llamó también con este pretexto, recibiendo como respuesta que el ministro «tenía el día libre».

Lea aquí la carta completa del Ministerio de Transportes a la presidenta Marga Prohens: