Carlos Muñoz, entrenador del Mallorca División de Honor: "Este grupo de jugadores viene con una varita desde bien pequeños"

Carlos Muñoz ha hecho historia con el Mallorca División de Honor. El técnico mallorquín se ha convertido en el primero en lograrlo en la entidad. El triunfo ante el Espanyol en la tanda de penaltis le da a los bermellones su primer título en Copa del Rey juvenil. "Es un orgullo poder formar parte de este club y sobre todo de entrenar a este grupo de jugadores que vienen con una varita desde bien pequeños. Me acuerdo de toda la gente que ha trabajado con este grupo todo este tiempo", ha apuntado Muñoz.

El preparador bermellón ha destacado que la Copa del Rey era un torneo que hacía mucha ilusión a la plantilla desde el inicio de la temporada. "Nos ilusionaba mucho. Ya es difícil entrar entre los cuatro primeros y más en nuestro grupo. Conseguimos esa segunda plaza, empatados a puntos con el Espanyol. Conseguimos pasar contra el Arucas, contra el Villarreal hicimos el mejor fútbol del año y contra el Deportivo en la tanda de penaltis empezó a salir el ADN ganador de este equipo. El mérito de este equipo es que todos hemos ido a una, hemos intentado que todos los jugadores se sintiesen importantes en Liga de cara a la Copa y se ha visto en la Final Four. Hicimos una semifinal excelente contra el Badalona. Y en la final la lotería de los penaltis ha caído de nuestro lado", ha resumido.

Muñoz ha destacado las cualidades que han llevado a sus jugadores a conquistar el torneo: "La unión del grupo, la utilización de muchos jugadores, la dinámica ganadora que llevamos en la Liga, el trabajo diario en Son Bibiloni y esa pizca de suerte que hay que tener".

Respecto a la final, el técnico mallorquín ha apuntado que ha sido igualado, con una parte para cada equipo. "El partido se podía dar. En la primera parte hemos sido mejores que el Espanyol, con buen juego, con aproximaciones, su portero ha sido protagonista. En la segunda con su juego más directo y físico han sido capaces de ponernos en dificultad. Ir a la prórroga era lo más justo. Ha sido muy igualado en general, podría haber caído para cualquier lado", ha analizado.

Por otro lado, ha reconocido que no suelen ensayar los penaltis por la falta de nervios que se viven durante un partido oficial. "Salvo aquellos jugadores que se quedan alguna vez, no concebimos tirar penaltis sin esa gestión emocional. En algunas tareas, si quedan empate, las gestionamos con algún penalti, pero no hemos hecho ningún ensayo. Destaca mucho esa personalidad que tiene el grupo, esa calidad que hay en los golpeos y después tener un portero que para penaltis y que nos ha dado el poder estar donde estamos ahora mismo", ha concluido