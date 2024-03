Javier Aguirre: "El Barça ha mejorado mucho desde que Xavi anunció su marcha"

Javier Aguirre no se fía un pelo del FC Barcelona. A pesar de que el conjunto blaugrana llega al choque de este viernes (21 horas) ante el RCD Mallorca con varios jugadores importantes lesionados y con un partido de Champions League la semana que viene, el técnico bermellón ha afirmado que los de Xavi Hernández son favoritos. "Nunca es buen momento para ir al campo del Barça a sumar, por mucho que vengamos de dos buenos resultados. Ellos son terceros y han mejorado mucho, han tenido mejores resultados desde que Xavi anunció su marcha, eso provocó algún tipo de reacción positiva en su equipo", ha comentado en la sala de prensa de Son Bibiloni.

"Ha habido Barças sin Messi, Ronaldinho o Etoo en los que pensaba que podía meterles mano y te comías cuatro. No me atrevería a decir que es vulnerable. Es cierto que tienen jugadores lesionados importantes para Xavi. Pero Cubarsí o Lamine, los jóvenes, lo hacen muy bien. No puedes confiarte. El Barça, el Madrid y el Atlético son siempre equipos muy difíciles de batir, falte quien falte", ha añadido.

"Xavi ha sido muy valiente"

El entrenador del Mallorca también ha alabado la figura de su homónimo en el banquillo culé. "Me parece un joven entrenador muy bueno y con una gran responsabilidad, que es la de dirigir al Barcelona. Ha sido valiente en su planteamiento y es campeón de Liga, no tengo más que palabras de elogio. Es muy caballeroso, ya lo era como jugador y me lo ha demostrado como entrenador", ha destacado sobre el técnico del Barcelona Xavi Hernández.

Aguirre, ya hablando del Mallorca, cree que esta última semana, en la que se han clasificado para la final de Copa y se han distanciado a ocho puntos del descenso tras ganar al Girona le ha sentado muy bien al equipo: "Estos resultados nos han reforzado el ánimo y nos han motivado a competir. Iremos a Montjuïc a ello y a ver qué podemos sacar", a la vez que ha informado de la baja de Valjent y la duda de Copete por una sobrecarga.

En la primera vuelta, el Mallorca se puso dos veces por delante en el marcador, aunque finalmente el partido acabó en empate. "Nos pusimos arriba en el marcador dos veces y ellos iban a remolque, veníamos golpeados de Girona, pero teníamos la necesidad de dar un golpe sobre la mesa. Venimos de todo lo contrario ahora, no hay que caer en exceso de confianza, con el Barça no eres favorito y menos en su campo. Será un partido diferente. Será difícil jugar igual que lo hicimos aquí. Si hay suerte seguiremos sumando y si no seguiremos haciendo números", ha analizado.

"Ojalá sigamos en buena dinámica de cara a gol"

El técnico mexicano confía en mostrar ante el Barcelona la misma efectividad que en los últimos partidos. "En tu área no hay que fallar. Lo hicimos mucho el año pasado, no llegábamos tanto pero metíamos gol. Este año llegamos más, pero fallamos más. Son datos que tenemos, con expectativas de gol mucho más altas que el curso pasado. En ese sentido el equipo ha ganado, pero le falta en el área ser más certeros. En los dos últimos partidos lo hemos sido y ojalá sigamos con esa dinámica", ha apuntado.

Aguirre ha desechado calcula una hipotética cifra de puntos que dé la permanencia esta temporada: "Nunca he sido bueno para estos pronósticos. 42 es una cifra en la que era prácticamente imposible descender. El año pasado, a medida que se iba acercando el final, hacíamos cuentas. No me aventuraré a decir nada. He visto cosas en el fútbol increíbles, como lo del Granada hace dos temporadas. Hasta que no estemos bien consolidados y no liguemos dos o tres buenos resultados prefiero ser cauto".

Por otro lado, el 'Vasco' ha reconocido que su renovación está apartada por el momento. "No hemos hablado de nada de futuro (con Pablo Ortells), no tenemos por qué hacerlo en marzo, las cosas tienen sus ritmos. Estoy muy tranquilo, contento y ocupado en el que el equipo llegue a buen puerto, que es quedarnos en Primera por varios años", ha concluido.