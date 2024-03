Ya hay 10 aviones extra para la final de Copa en Sevilla

La ilusión del mallorquinismo por la Copa del Rey está desbordando todas las previsiones. Con 20.500 plazas en el estadio de La Cartuja que se reservarán para los aficionados bermellones (el 40% del aforo), la demanda se prevé alta si se tiene en cuenta que el Real Mallorca ha superado los 20.000 socios y que, aunque no vayan todos, otros muchos seguidores y aficionados al fútbol van a querer estar en una cita tan importante como es la final de Sevilla.

A la espera de saber cuál es el precio de las entradas, cuándo se ponen a la venta y por qué vias s epodrán adquirir, la afición del Mallorca ya ha empezado a movilizarse para trasladarse a la capital andaluza en unas fechas que serán complicadas para los visitantes, ya que el encuentro se disputará el 6 de abril: tras acabar la Semana Santa y unos días antes de que arranque la Feria de Abril, dos acontecimientos que inundan la ciudad de turistas.

Tras la clasificación, la locura se apoderó del mallorquinismo y ya están agotadas las plazas -quizás alguien tenga suerte y encuentre un billete- que había disponibles para viajar a Sevilla (y volver) ese fin de semana. Y no hay previstos más vuelos… Pero los habrá. Seguro.

Diez aviones hasta ahora... y se buscan más

De hecho, ya hay una compañía aérea, Air Europa, que ya está trabajando a contrarreloj para poder organizar vuelos con destino a Sevilla y ayudar de esta forma a la afición del Mallorca a estar en la final de Copa. El primer éxito de la empresa ha sido conseguir diez aviones; una decena de aeronaves extra que podrán trasladar aproximadamente a unos 1.800 seguidores bermellones.

No se ha quedado ahí Air Europa, ya que la compañía está buscando a través de diferentes brokers más aviones con los que poder fletar más vuelos con destino a Sevilla desde el aeropuerto de Son Sant Joan.

Una búsqueda que no será nada sencilla ya que, a vuela pluma, si los aviones tienen una capacidad aproximada de 180 viajeros se necesitarían alrededor de un centenar para trasladar a unas 18.000 personas. Todo un reto.

Ante la dificultad, muchos aficionados del Mallorca ya están buscando otras vías alternativas que no sean un avión directo a Sevilla para estar en la final de la Copa del Rey. Los seguidores barajan múltiples opciones, como ir a eropuertos relativamente cercanos o incluso viajar en barco hasta la Península y luego trasladarse en coche o en tren hasta la capital andaluza.