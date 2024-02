El Mallorca dispondrá de unas 20.500 entradas para la final de la Copa del Rey en Sevilla

No es oficial, pero la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene previsto seguir el mismo patrón de anteriores finales en La Cartuja y todo apunta que el Mallorca tendrá a disposición unas 20.500 entradas para la gran final de la Copa del Rey que se disputará en Sevilla. Eso supone un cuarenta por ciento de la capacidad del estadio, que es de 57.600 espectadores, para un partido en el que los bermellones todavía esperan rival, el Athletic Club o el Atlético de Madrid, que se miden este jueves (21:30 horas) en San Mamés.

La victoria en las semifinales en la tanda de penaltis, con un increíble Greif en la portería y el tanto decisivo de Darder en el quinto lanzamiento (1-1), ha despertado un enorme interés entre el mallorquinismo para asistir a la capital hispalense.

El club todavía no ha desvelado cómo organizará el reparto de las localidades, pero lo más seguro es que priorice a sus abonados, que justamente son más de veinte mil. Eso supondría que la totalidad de los socios tendrían la entrada garantizada para la histórica cuarta final del torneo del KO en sus casi 108 años de historia. No obstante, eso no significa que los que no lo son no puedan obtener una localidad, aunque deberían esperar a que los que tienen carnet renunciaran a ella. No obstante, en la entidad estudian cuál es la mejor fórmula para que los que quieran asistir al encuentro puedan hacerlo con la ilusión de ver levantar al capitán Raíllo la segunda Copa del Rey.

El Estadio La Cartuja es un recinto multifuncional situado en la Isla de la Cartuja de Sevilla que se inauguró el 5 de mayo de 1999 y es el segundo mayor estadio de Andalucía y el quinto de España, solo por detrás del Camp Nou, Benito Villamarín, Metropolitano y el Santiago Bernabéu. El estadio cuenta con la calificación de la UEFA de máxima distinción 'Estadio de Elite', aunque cuenta con una pista de atletismo que provoca que los aficionados estén lejos del terreno de juego.

Entradas

Todavía se desconoce cuál será el precio de la entradas y habrá que esperar a que el Mallorca tenga rival para que se defina. La final de la pasada campaña, que midió a Osasuna y Real Madrid, los precios oscilaron entre los 35 y los 220 euros.