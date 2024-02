Son Moix y Sant Llorenç animan desde la distancia al Mallorca

Medio millar de mallorquinistas en el estadio Anoeta y miles de ellos en Son Moix, Sant Llorenç des Cardassar o frente al televisor. Los aficionados bermellones están animando al Real Mallorca en este partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, eliminatoria que se decide en el feudo de la Real Sociedad.

Si el partido de ida ya reunió y unió al mallorquinismo a principios de mes con motivo del partido de ida de las semifinales, con empate sin goles entre el Mallorca y la Real Sociedad, el duelo de vuelta no ha sido menos.

La afición se ha volcado con sus jugadores y alrededor de 500 seguidores han acudido hasta San Sebastián para presenciar en directo una semifinal histórica, la quinta de un Real Mallorca que no alcanza esta ronda desde hace 15 años y que en las tres anteriores había conseguido clasificarse para la final. Ganando el título en 2003.

La afición del Mallorca vibra en Son Moix con la Copa del Rey / Manu Mielniezuk

Unas dos mil personas en Son Moix

Con la esperanza de que 21 años después el Mallorca volviera a una final de Copa, la afición se ha reunido para animar desde la distancia al equipo dirigido por Javier Aguirre. El club había recibido alrededor de 3.000 peticiones de aficiones que deseaban acudir a Son Moix a ver el partido y mostrar su apoyo al equipo. El frío, mucho, no ha hecho disminuir el ambiente, aunque no se ha llegado a esa cifra y finalmente se han reunido algo más de dos mil porque algunos decidieron quedarse en casa para no soportar las inclemencias del tiempo.

Pantalla instalada en el el Espai 36 de Sant Llorenç / Biel Capó

Otro punto de concentración del mallorquinismo se ha instalado en Sant Llorenç des Cardassar, en donde un centenar de aficionados bermellones están siguiendo con gran interés en el Espai 36 el encuentro entre la Real Sociedad y el Mallorca.