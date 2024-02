Javier Aguirre quiere empezar a amarrar puntos en la Liga. La ventaja con el descenso es de cuatro puntos y se está manteniendo en el tiempo gracias al flojo papel de los tres últimos clasificados. Esta noche, ante el Athletic Club en San Mamés (21 horas/Movistar), el RCD Mallorca persigue su segunda victoria a domicilio y la cuarta en total en la temporada.

Ante el Athletic, el técnico mexicano espera un partido en el que los locales les incomoden mucho en la salida de balón, por ello buscará fortalecer el centro del campo y regresará a la formación con un solo delantero.

La lejanía de la ida de las semifinales (martes 6, 21 horas) permite a Aguirre salir con todo su arsenal sin tener que pensar en posibles rotaciones. Con Rajkovic en portería, Gio, Valjent, Raíllo –que no podrá disputar el partido ante los de Alguacil al ser expulsado frente al Girona– y Nastasic formarán en defensa. En el carril izquierdo, Lato parte con ventaja respecto a Jaume Costa.

En el centro del campo, Mascarell ocupará el puesto de Samú, acompañado por Morlanes, Antonio y Dani, aunque también podría entrar Darder en el once. El Athletic obligará a un gran esfuerzo a los centrocampistas, por lo que el perfil del artanenc no es el más idóneo. Arriba estará Cyle Larin, al que no parece haberle pasado factura su rebote en el banquillo tras ser sustituido frente al Betis.