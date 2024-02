Athletic Club-RCD Mallorca: Con Samú a San Mamés

Comienza el febrero más intenso para el RCD Mallorca de los últimos años. La Copa del Rey aguarda finalista y la Liga se pone muy seria. Los de Javier Aguirre abren la jornada 23 ante el Athletic Club en San Mamés (21 horas/Movistar) y lo hacen con la necesidad de ganar en un campo que pocas veces ha visto un triunfo bermellón. Samú Costa, recuperado en tiempo récord de la dura entrada sufrida ante el Betis, y Nemanja Radonjic, son las dos grandes novedades en la lista del técnico mexicano para medirse a los de Ernesto Valverde.

Es la misma cantinela de cada semana, pero la victoria no acaba de llegar. Todavía no ha sumado de tres el conjunto bermellón en 2024 y tan solo el autosabotaje de los equipos que están por debajo suyo en la clasificación está impidiendo que se acerque más a las posiciones de descenso. Tres victorias en 22 encuentros y aún así le saca cuatro puntos al Cádiz, que marca la zona de corte a Segunda División.

San Mamés no parece el lugar más idóneo para buscar la segunda victoria a domicilio de la temporada. El conjunto bilbaíno es un hueso muy duro de roer en casa y para los bermellones no es un estadio que se les dé precisamente bien. Javier Aguirre es consciente de ello y volverá a su formación habitual con solo un delantero.

Las dos grandes novedades en la lista son Nemanja Radonjic, último fichaje del conjunto bermellón e inscrito ayer por la tarde en LaLiga, y Samú Costa, que se ha recuperado de la dura entrada recibida ante el Betis. Ambos apuntan al banquillo de inicio aunque con posibilidad de contar con minutos.

Vuelta al 5-4-1

El resto del once será el habitual con alguna posición que baila. La lejanía de la ida de las semifinales (martes 6, 21 horas) permite a Aguirre salir con todo su arsenal sin tener que pensar en posibles rotaciones. Con Rajkovic en portería, Gio, Valjent, Raíllo –que no podrá disputar el partido ante los de Alguacil al ser expulsado frente al Girona– y Nastasic formarán en defensa. En el carril izquierdo, Lato parte con ventaja respecto a Jaume Costa.

En el centro del campo, Mascarell ocupará el puesto de Samú, acompañado por Morlanes, Antonio y Dani, aunque también podría entrar Darder en el once. El Athletic obligará a un gran esfuerzo a los centrocampistas, por lo que el perfil del artanenc no es el más idóneo. Arriba estará Cyle Larin, al que no parece haberle pasado factura su rebote en el banquillo tras ser sustituido frente al Betis.

Retomar el rumbo en la Liga

Al conjunto de Ernesto Valverde el choque le coge en una situación contradictoria. De frenazo en la liga habiendo sumado solo un punto de seis posibles en dos salidas consecutivas, justo tras auparse a la tercera posición; pero también de euforia en la Copa del Rey, en la que vivió hace solo una semana una de esas mágicas noches en 'La Catedral' eliminando otra vez más al Barcelona con remontada incluida.