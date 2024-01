El Zaragoza ya ha conversado con Braian Cufré para contratarle en este mercado invernal, pero está a la espera de que el lateral izquierdo argentino rescinda su contrato con el Mallorca, que termina el próximo 30 de junio, según ha informado El Periódico de Aragón.

El defensa, que no entra en los planes de Javier Aguirre, medita si seguir en España o regresar a su país, ya que tiene sobre le mesa propuestas del Talleres y Belgrano, entre otros, según ha explicado este mismo rotativo, de Prensa Ibérica, mismo grupo editorial que Diario de Mallorca. Los maños necesitan reforzar esa posición y ya han contactado con el zurdo, que en 2023 ha actuado cedido en el New York City de la MLS estadounidense.

Lo que está claro es que el Mallorca no va a recibir ninguna compensación por un futbolista por el pagó 900.000 euros en 2020 al Velez Sarsfield con un rendimiento irregular. Con Luis García Plaza en el banquillo, disputó 29 partidos de Liga, 20 de ellos como titular, en un curso en el que acabó ascendiendo a Primera División. A la siguiente temporada fue cedido al Málaga, también en Segunda, disputando 25 encuentros.

Volvió al Mallorca, ya con Aguirre como técnico, y apenas jugó cinco encuentros en Primera en la campaña 2022-23 antes de desplazarse en enero de hace un año a la MLS, al New York City, donde jugó en 25 encuentros (22 de inicio), con dos goles y cuatro asistencias.

El último partido en Estados Unidos lo disputó ante Orlando el 21 de septiembre y en este enero ha estado entrenando con el Mallorca en Son Bibiloni, aunque sin opciones de quedarse, ya que Lato y Jaume Costa son los fijos para esa posición.

«No se queda en la dinámica del equipo y no ha jugado partido oficial desde septiembre. Es un encanto y se pone a punto, pero de momento no cuento con él y así se lo dije», aseguró hace dos semanas el propio Aguirre.