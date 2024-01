Manu Morlanes se mostró muy feliz por el empate obtenido en La Cerámica ante el Villarreal en el descuento (1-1). «Cuando eres tú el que mete al final siempre sabe mejor. Ha sido un partido duro y nos han sometido por momentos, pero veníamos a competir y sufrir. Hemos sido fuertes mentalmente y una de las claves de este equipo es que sabemos sufrir y estar juntos cuando no tenemos el balón. Al final hemos obtenido la recompensa y me alegro por Javi Llabrés. En los últimos partidos había tenido ocasiones y no se le daba. Es un gran jugador que dará muchas alegrías en el club», comentó.

El centrocampista, que se formó en el Villarreal, se felicitó por la asistencia en el tanto del de Binissalem. «Ya no podía más, me dolían las piernas y la cabeza, y Valjent me doblaba en la banda, pero he decidido centrar. Al final es mérito del grupo porque lo hemos intentado hasta el final y hay que dar este punto por bueno y pensar ya en la Copa del Rey, que es muy ilusionante».