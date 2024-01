Un gol del canterano Javi Llabrés en el minuto 90 salvó los muebles del RCD Mallorca en Villarreal (1-1) y permitió a los de Javier Aguirre salvar un punto que ya parecía perdido. En un flojísimo partido de los bermellones, el de Binissalem, que se estrenó en Primera como goleador, silenció La Cerámica para firmar un empate que es petróleo para los de Aguirre, que ya están a cinco del descenso.

Visto el partido, el punto cosechado ante los de Marcelino es mucho más que un simple empate. Porque los bermellones ofrecieron uno de los peores partidos de los últimos tiempos y se encontraron con un empate que no esperaban en el único disparo entre todos los tres palos de todo el encuentro.

La primera parte del Mallorca fue floja. Quizás la que más de los últimos partidos. Y eso que el inicio frente al Villarreal fue bueno, con el balón en posesión de los bermellones. Pero tal como empezó se diluyó rápidamente y la pelota pasó a pies de los de Marcelino, que si bien no traducían el dominio en ocasiones, apenas sufrían.

A ello ayudaba también la nula capacidad de los de Aguirre para generar algo en ataque. Ante un equipo que lleva 41 goles en contra en Liga, el Mallorca probó a Jorgensen la friolera de cero veces en el primer acto del partido. Larin, más solo que la una, tocó la pelota tan pocas veces que se puede contar con una mano. Y jugándose la expulsión al tener tarjeta amarilla por un manotazo que Ortiz Arias no quiso ver. Darder, intrascendente y ya no es noticia, por desgracia, apenas participaba en el juego.

Las imprecisiones se multiplicaban a cada minuto que pasaba. A cada recuperación le seguía una pérdida. El recurso del pelotazo a Larin no funcionó y la primera mitad fue transcurriendo sin que nada ocurriese. Los locales amenazaban con Sorloth, Gerard Moreno y con chispazos de Ilias, pero poco más.

El partido se iba al descanso con un empate que era merecido, pero una falta mal defendida acabó en el gol de los groguets en el último minuto del encuentro. Un centro de Baena, tras un rechace defectuoso de Antonio, le cayó a Sorloth ante la complacencia de Samú Costa. El noruego fusiló a Rajkovic, que no pudo hacer para evitar el primer tanto.

El inicio de la segunda parte no tuvo nada que envidiar a la primera. El Villarreal, simplemente presionando la salida del Mallorca, tardaba pocos segundos en recuperar la pelota. El plan no funcionaba, pero desde el banquillo no se tomaba ninguna decisión. Una volea de Nastasic que se marcha al lateral de la red y un remate en escorzo de Larin era de lo poco que producía el equipo. En el minuto 57 Aguirre por fin se decidía a tocar algo, quitando a Antonio por Abdón y rompiendo la defensa de cinco.

Pero nada cambiaba. Más jugadores en ataque, sí, pero misma falta desesperante de ideas. Espeso es quedarse corto en unos bermellones empanados en el terreno de juego, que llegaban tarde a cada acción y que parecían muy inferiores a todos los del Villarreal. Ortiz Arias le perdonaba la expulsión a Álex Baena con una fea entrada sobre Lato. La sorpresa llegaba en el minuto 79 al entrar Vedat Muriqi al campo. El kosovar regresaba más de dos meses después de su lesión cuando Aguirre aseguró el viernes que no jugaría. Ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas.

Todo se encaminaba hacia una nueva derrota, pero entonces apareció Javi Llabrés, que acababa de entrar en el campo hacía solo tres minutos. La segunda parte entraba en el tiempo de descuento y el de Binissalem entró con todo tras un centro de Morlanes para adelantarse a Bailly y lograr el empate. Su primer gol con el Mallorca, su primer tanto en Primera División y un punto que sabe a gloria para los bermellones, que con todo perdido se van a cinco puntos del descenso.