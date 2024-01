La ley no escrita del fútbol

Entre las leyes no escritas en el mundo del fútbol está aquella que apunta que el resultado no será satisfactorio en caso de festejos previos. Y es algo que no obedece a nada, o quizá afecte a la concentración, pero lo cierto es que suele cumplirse y al Mallorca le faltó puntería para evitar que sucediera.

La fiesta de la reinauguración de Son Moix llevaba días cocinándose. Primero presentando a los medios de comunicación los actos; después haciendo una presentación oficial con las instituciones, y luego la fiesta en sí en los aledaños del recinto y ya dentro del mismo antes del inicio del partido. La fiesta de Son Moix se queda a medias La fiesta llegó acompañada de un gol de Iago Aspas; se equilibró con el empate de Cyle Larin, pero no tuvo la explosión final porque el equipo bermellón adoleció, una vez más de su característica falta de puntería ante la portería rival. Camiseta conmemorativa, que no valoro, y décimo empate en veinte partidos, es decir, que el Mallorca ni gana ni pierde la mitad de los partidos que juega. Ni fu ni fa. Ahora llegan los octavos de final de la Copa del Rey ante un rival de tronío, el Tenerife. No será fácil, pero ilusiona el pase a cuartos. Mejorar en ataque podría ser garantía de clasificación. Una fiesta del RCD Mallorca que llega al alma