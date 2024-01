La festa no va ser completa

Llàstima. La festa no va acabar com haurien desitjat els més de vint mil espectadors que anaren al nou Son Moix. El partit va estar marcar per les errades, el nerviosisme i la necessitat de sumar de tres. El Mallorca ho intentà molt més que el Celta, però la falta d’encert davant la porteria del valencià Guaita va ser una constant. No sabríem dir si Larin va fer el millor partit des que arribà a Palma, però sí que va dur de corcoll la defensa gallega, va tenir dues clares oportunitats de gol i va marcar el de l’empat. Poques coses més es poden demanar a un davanter que sempre es troba molt tot sol a l’àrea contrària. El gol que igualava el resultat va ser de davanter centre pur després d’una bona passada de Gio, que com més va més justifica la seva presència a l’onze d’Aguirre.

Qui no ho fa tant és Copete. El central de vegades resulta un element estrany a l’hora de defensar. Copete no es troba en bon moment i fa faltes innecessàries. Ahir, l’andalús en va fer una a la frontal de l’àrea que no suposà res destacable, perquè Tapia envià la pilota fora en una clara opció del Celta de sumar els tres punts. És evident: l’entramat defensiu que disposa l’entrenador mexicà se’n va en orris quan li falten dos puntals com Valjent i Nastasic. Per sort, la cosa acabà com més o menys era previsible, en un empat, que, vists altres resultats, no és dolent del tot, tenint en compte que el Mallorca tampoc no va exercir un domini clar.

El que torna a cridar l’atenció, o no tant, perquè ja sembla habitual, és la suplència de Sergi Darder. Ahir entrà al minut setanta i no aportà res d’especial. A més, els rivals saben de la seva qualitat i cada vegada que controla una pilota normalment acaba en falta. El Mallorca comença la segona volta amb un empat i haurà de cercar sumar més punts la pròxima jornada al camp d’un depressiu Vila-real. Abans hi ha Copa a partit únic amb el desplaçament a Tenerife.