Real Madrid - RCD Mallorca: El inicio más complicado

No está el Mallorca para despreciar cualquier oportunidad para sumar, pero es evidente no tiene mucho que perder este miércoles (19:15 horas/Dazn) en el Santiago Bernabéu. Vencer en el estadio del todopoderoso Real Madrid, líder de esta Liga junto al sorprendente Girona, se antoja una quimera, pero al menos está obligado a intentarlo. Los bermellones empiezan 2024 con el desafío más duro posible, pero en el mejor momento de esta irregular temporada porque acumulan nueve puntos de los últimos quince posibles que le han permitido vivir una Navidad tranquila. No hay que engañarse, caer es lo normal, pero en la centenaria historia del club ya se ha tenido éxito en este imponente escenario en similares circunstancias.

Aguirre seguirá sin contar con Muriqi ni Valjent, y tampoco podrá alinear al sancionado Jaume Costa, pero recupera a Toni Lato y Omar Mascarell. Y precisamente el once dependerá de si el técnico apuesta por la titularidad del valenciano en el lateral izquierdo, o si desplaza a Maffeo a esa posición y Gio en la derecha. Esto provocaría que en el eje de la zaga tuviera que apostar por un trío inédito, con Raíllo y Nastasic como fijos, y Copete, Van der Heyden o incluso con Omar Mascarell como el tercero de ellos. Si Lato saliera de inicio, entonces Maffeo se quedaría en la derecha y Gio sería el que acompañaría en el central derecho al cordobés y al serbio. Este es el caso que parece más probable, pero depende del estado físico del carrilero zurdo. Y en el centro del campo, después de la gran actuación de Morlanes ante Osasuna (3-2), todo apunta a que seguirá en un once sin el fichaje más caro en casi 108 años sobre el césped, Sergi Darder. Esto se traduce en Samú Costa como pivote, con Antonio Sánchez, Dani Rodríguez en el centro del campo y Cyle Larin como delantero tratando de buscar espacios para tratar de asustar al meta Lunin. Es evidente que el Mallorca tendrá poco protagonismo, por lo que parte de sus opciones residen en aprovechar el balón parado y tratar de sorprender en alguna contra a un Real Madrid que impone. Cerrada la puerta a la llegada de un central en el mercado invernal, sin Eder Militao ni David Alaba por graves lesiones de rodilla y con Nacho sancionado, ante los baleares será Tchoauméni el que tendrá que acompañar a Antonio Rüdiger. Con los dedos cruzados de Ancelotti para que no le pase nada al central alemán. Con Nacho, es uno de los dos únicos centrales sanos que le quedan en la plantilla, ante la cercanía de una Supercopa de España que presenta la primera opción de título esta temporada. Avisado del peligro en el regreso a la competición tras las vacaciones, el Real Madrid arrancará 2024 con Lunin en la portería por una gripe de Kepa; Carvajal regresando a su lugar en el lateral derecho tras superar una lesión muscular, como Vinicius Junior, que se volverá a encontrar con Maffeo y Raíllo, con lo que se las tuvo en el pasado. Eso sí, ahora el papel estelar es para Bellingham, la gran amenaza de Rajkovic. Talento La baja de Mendy por un problema muscular permitirá a Fran García ser titular en el carril izquierdo y será el centro del campo donde más vueltas le dará a la cabeza ‘Carletto’. Todo apunta a la pareja legendaria de inicio, Kroos-Modric, junto a Fede Valverde en el día más esperado por Güler. Si todo va bien, el turco tendrá minutos en la segunda parte para iniciar, con 18 años, un camino que se espera largo por la calidad que ha demostrado en sus primeros pasos como profesional en su país. Es el más difícil todavía para el Mallorca, que tendrá en el banquillo a Marcos Fernández, David López y Luna del filial, pero está obligado a buscar una fortuna que quizá le sonríe. Nunca se sabe.