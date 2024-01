Javier Aguirre tiene clara la receta para tratar de sorprender al Real Madrid en el Bernábeu y no solo depende de la táctica. "Quiero más personalidad con el balón, veo posibilidades de ganar el partido ahí. La probabilidad de perder es mayor que en otros campos, pero seguro que vamos a competir e intentaremos aprovechar las ocasiones que tengamos", ha reclamado esta mañana un técnico del Real Mallorca que ha sorprendido en la rueda de prensa al anunciar que Muriqi seguirá de baja también en enero por su lesión en el gemelo izquierdo. Eso sí, para el duelo de este miércoles (19:15 horas/DAZN) recupera a Toni Lato y Omar Mascarell y tampoco podrá contar con Valjent, que ya fue baja ante Osasuna por lesión, ni con el sancionado Jaume Costa.

El mexicano ha desvelado qué duelo espera ante uno de los gigantes de la Liga: "Es difícil someter al Madrid en su campo. Normalmente elos estarán jugando más en tu medio campo. El año pasado ganábamos 0-1, le dieron la vuelta y Antonio tuvo la del empate. Nos castigaron al final. Espero un partido parecido, con pocas ocasiones de gol para nosotros. Tendremos que ser certeros y meterlas. Ellos tendrán más posesión y más oportunidades. Toca seguir defendiendo bien y mejorar con la pelota".

Preguntado por el rival, el preparador no ha reparador en elogios hacia Carlo Ancelotti, aunque ha destacado a su fichaje estrella de este curso. "Me encantó que le renovaran. Le da prestigio a la Liga. Es un excelente entrenador y ser humano. Lo mejor que ha hecho el Madrid es darle continuidad al míster. Me ha sorprendido Bellingham. Cada vez que pisa el área no perdona. Es el Madrid de siempre, competitivo, que no da nada por perdido. Es muy complicado ganar en el Bernabéu. Tuve la fortuna de ganar dos veces, pero perdí más veces", ha reflexionado.

El bermellón ha restado importancia a las numerosas bajas del líder de Primera en el eje de la defensa -Militao, Alaba y Nacho-: "Tchouameni tiene físico de central, buena salida de balón y el juego aéreo junto a Rüdiger... Además, juegue quien juegue en el Madrid tiene calidad y está calificado. No sé si acusarán las bajas, pero será complicado igualmente".

Por otra parte, Aguirre no ha querido dar pistas sobre los fichajes que pretende para el mercado invernal. "Si el club considera que es necesario traer a alguien y puede hacerlo, soy institucional y acataré lo que el club decida. Yo no he pedido nada. De nuestra plantilla no he hablado con ningún jugador sobre su futuro en este mercado y tampoco han venido a decirme nada", ha finalizado.