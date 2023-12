Minuto 91: La falta de calidad condena al Mallorca

Lo que le ocurrió ayer al Mallorca no es cuestión de mala suerte ni de falta de puntería. Sencillamente, es un problema de ausencia de calidad de los delanteros, que hasta en cinco o seis ocasiones tuvieron en sus botas el gol ante un Maximiano que hizo el partido de su vida. Nada se le puede reprochar a Javier Aguirre, que siguió fiel a su defensa de cinco pero afrontó el partido como se le pide cuando juega en Palma, decidido a ir a por la victoria. Es verdad que no siempre tendrá enfrente a un rival tan endeble como el Almería, con un pie y medio en Segunda porque con apenas cinco puntos en diecisiete jornadas se hace difícil creer que vaya a sumar 35 en la segunda. Pero lo que parece claro es que con el espíritu ganador mostrado ayer por el equipo se estará más cerca de sumar de tres. Así como Rajkovic no estará siempre igual de acertado como ante el Sevilla, los delanteros tampoco estarán siempre tan negados como ayer en Almería.

El mosqueo de Aguirre Al entrenador del Mallorca se le vio más fastidiado ayer, pese a sumar un punto, que después de algún partido en que el equipo ha perdido. Y es que es muy complicado explicar cómo, sucesivamente, Larin, Samú, Darder y, sobre todo, Llabrés al final, pudieron errar ante la portería rival cuando lo más fácil era meterla. Al canadiense se le debe exigir mucho más, y no solo por lo que ha costado. Tras una primera parte en la que participó, con más o menos fortuna, en las muchas acciones ofensivas del equipo, en la segunda estuvo desaparecido en combate. Inaceptable, y más ante el colista. Abdón, su sustituto, vuelve a desempeñar un papel secundario y no se le puede exigir que en apenas quince minutos haga lo que Larin ha sido incapaz de hacer en 75. Ayer quedó más que demostrado que el Mallorca necesita a Muriqi, pese a que con él en el campo solo se haya ganado un partido. El Mallorca es el único equipo, junto al Betis, que jugó con diez más de una hora, que se ha mostrado incapaz de marcar al Almería La única nota positiva es que el equipo ha acabado con la portería a cero por tercera jornada consecutiva. Habrá que esperar si esta aparente mejoría se consolida en las próximas jornadas. Por el lado negativo, y que manifiesta la gravedad de la falta de gol, es que el Mallorca es el único equipo, junto al Betis -que jugó con diez más de una hora-, que no ha batido al Almería, que ha encajado nada menos que 39 goles en 17 partidos. El empate ante el colista duele. Solo una victoria el jueves ante Osasuna puede arreglar en parte el desaguisado.