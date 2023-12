Tras el enésimo simulacro de partido, en el que el Mallorca volvió a cosechar un paupérrimo empate sin goles ante un modesto como el Alavés, hay que empezar a preguntarse hasta cuándo va a durar esta farsa. O lo que es lo mismo, cuándo el club adoptará la drástica, pero necesaria, medida de destituir a Javier Aguirre y jugársela con otro inquilino en el banquillo. El mexicano no da para más, ni desde la banda ni en las ruedas de prensa. No encuentra soluciones para que su equipo gane -desde el 4 de junio no han visto hacerlo al equipo los sufridos aficionados-, una situación tan insoportable como insostenible.

